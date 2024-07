Vai faltar água em Manaus! Ponta do Ismael passará por serviço nesta terça

Produção de água tratada no local precisará ser interrompida para realização de serviço com segurança. População deve reservar água.

Manaus – O Complexo de Produção de Água Ponta do Ismael (PDI), na Compensa, passa por uma melhoria programada nesta terça-feira (02). Para que o serviço seja realizado com total segurança, será necessário interromper temporariamente a produção de água tratada no local, que atende bairros das zonas norte, sul, centro-sul, oeste, centro-oeste, e de parte da zona leste. Essas áreas podem apresentar oscilações no abastecimento.

O serviço ocorre a partir das 5h da terça-feira (02) e tem previsão de finalização às 17h do mesmo dia. Logo após a conclusão dos trabalhos, a água começa a retornar de forma gradativa, chegando primeiro às regiões centrais e, posteriormente, nas áreas mais elevadas, de acordo com a geografia da cidade. A previsão é que o serviço de água esteja normalizado em todas as regiões da cidade em até 48 horas.

Ao longo da terça-feira, será realizada uma série de intervenções que vão desde a interligação de uma adutora no bairro Santo Antônio, até a troca de registros no Centro, Praça 14 e Alvorada. A equipes também farão manutenções mecânicas preventivas, que irão beneficiar as regiões abastecidas a partir da Ponta do Ismael, que também receberá melhorias no sistema elétrico.

A Águas de Manaus recomenda que os moradores das regiões abrangidas pelo serviço reservem água para o período. A empresa também orienta o uso do recurso de forma moderada, priorizando o consumo humano e atividades essenciais.

Equipes da concessionária estarão mobilizadas com carros-pipa, para abastecer locais prioritários, como hospitais, Unidades Básicas de Saúde e escolas nas zonas abrangidas pelo serviço.

A Águas de Manaus agradece a compreensão da população e informa que, qualquer situação emergencial deve ser informada imediatamente à concessionária, nos canais de atendimento: 0800-092-0195 (Whatsapp e SAC), www.aguasdemanaus.com.br e Aplicativo Águas App. O atendimento é gratuito e está disponível 24h.

amazonianarede

d24am