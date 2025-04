Após dias de calor, Manaus volta a ter previsão de chuva intensa para este domingo, alerta Inmet

De acordo com a previsão, a capital amazonense pode registrar entre 20 e 30 milímetros de chuva por hora, com acumulado de até 50 milímetros ao longo do dia.

Após um início de feriado marcado por altas temperaturas, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) voltou a emitir um alerta de chuva intensa para Manaus neste domingo (20) de Páscoa.

De acordo com a previsão, a capital amazonense pode registrar entre 20 e 30 milímetros de chuva por hora, com acumulado de até 50 milímetros ao longo do dia. A condição climática adversa traz riscos como cortes no fornecimento de energia elétrica, alagamentos, quedas de galhos de árvores e descargas elétricas.

O alerta se estende não apenas à capital, mas também aos demais 61 municípios do estado do Amazonas.

O Inmet orienta que, em caso de rajadas de vento, a população evite se abrigar debaixo de árvores devido ao risco de quedas e descargas elétricas. Também é recomendado não estacionar veículos próximos a torres de transmissão ou placas de propaganda.

Além disso, é importante evitar o uso de aparelhos eletrônicos conectados à rede elétrica durante as tempestades. Em situações de emergência, os órgãos a serem acionados são a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros.

Por g1 AM