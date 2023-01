Vacinação contra a Covid terá 10 unidades de saúde disponíveis no fim de semana

A vacina contra a Covid-19 estará disponível em 16 locais neste sábado (14), em Manaus. Além das 10 unidades básicas da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), que abrem tradicionalmente das 8h às 12h para atender crianças, adolescentes, adultos e idosos, seis supermercados também funcionarão como pontos de vacinação, com atendimento exclusivo para o público adulto, das 9h às 16h.

O subsecretário municipal de Gestão da Saúde, Djalma Coelho, explica que a expansão pontual dos locais de vacinação visa facilitar a adesão à vacina das pessoas que ainda não tomaram nenhuma dose ou precisam completar o esquema vacinal. “Mais de 600 mil pessoas estão com pendências nas doses de reforço e esta é mais uma oportunidade para atualizar o cartão de vacina”, observou.

As 10 unidades básicas de saúde estão distribuídas em todas as zonas geográficas da capital, e estarão ofertando todas as doses – de 1ª a 4ª – para o público geral a partir de 18 anos de idade e também a 5ª dose para adultos com alto grau de imunossupressão.

Nesses locais, também serão atendidas as crianças a partir de 5 anos e o público de 12 a 17 anos, que pode receber uma dose de reforço (3ª dose), sendo que os adolescentes imunossuprimidos podem tomar também a segunda dose de reforço (4ª dose).

Já as crianças de 6 meses a menores de 5 anos, atendidas exclusivamente em quatro pontos de referência – nas Unidades de Saúde da Família (USF) Áugias Gadelha, José Rayol dos Santos, Deodato de Miranda Leão e Alfredo Campos – recebem apenas as doses do esquema vacinal inicial. Para este público, a Semsa está priorizando a aplicação do imunizante da Pfizer (Pfizer Baby), uma vez que o estoque de CoronaVac (autorizada para crianças a partir de 3 anos) está praticamente zerado na capital.

“As crianças ainda não vacinadas e as que iniciaram o esquema vacinal com a Pfizer receberão a Pfizer, e crianças com pendência na segunda dose de CoronaVac devem aguardar a chegada de uma nova remessa da vacina para completar o esquema”, orientou o subsecretário.

Djalma Coelho pede aos pais verifiquem na plataforma Imuniza Manaus (imuniza.manaus.am.gov.br) as datas em que seus filhos foram vacinados e não atrasem as doses subsequentes.

No caso da Pfizer Baby (tampa vinho), são necessárias três doses iniciais, sendo a segunda no intervalo de quatro semanas após a primeira, e a terceira dose em oito semanas após a segunda. A Pfizer pediátrica (tampa laranja) e a Pfizer utilizada no público a partir de 12 anos (tampa roxa) são aplicadas em duas doses iniciais com intervalo de 21 dias entre doses e de quatro meses entre as doses de reforço.

O intervalo padrão para as doses de reforço dos adultos, que pode ser feita com Pfizer ou AstraZeneca, também é de quatro meses, mas em casos específicos é reduzido: idosos de 60 anos ou mais recebem a primeira dose de reforço (terceira dose) em três meses; e imunossuprimidos, em 28 dias. Em relação aos adolescentes imunossuprimidos, que recebem apenas a Pfizer, o intervalo recomendado é de dois meses após a segunda dose.

Já a quarta dose, autorizada para todos acima de 18 anos, e a quinta dose, destinada apenas a adultos com imunossupressão, devem ser aplicadas em intervalos de quatro meses.

Alternativos

Os seis pontos de vacinação em funcionamento nos supermercados estão sendo operacionalizados em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) e Fundação de Vigilância em Saúde Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP) e atenderão apenas adultos.

Os seis supermercados que estarão vacinando neste sábado terão disponíveis todas as doses autorizadas pelo Ministério da Saúde para o público adulto.

Para se vacinar, é necessário que o usuário apresente documento de identificação com foto, CPF ou Cartão nacional de Saúde (CNS) e a carteira de vacinação.

Todas as informações relativas à vacinação deste sábado, inclusive orientações quanto às doses e públicos contemplados, podem ser consultados no site da Semsa (semsa.manaus.am.gov.br) e nas redes sociais oficiais (@semamanaus, no Instagram, e Semsa Manaus, no Facebook).

Veja os pontos de vacinação contra a Covid-19 neste sábado:

UNIDADES DE SAÚDE – 8h ÀS 12h

Zona Norte

– Clínica da Família Carmen Nicolau – Rua Santa Tereza D’Ávila, s/nº, Lago Azul;

– USF Áugias Gadelha – Rua 15, s/nº, Cidade Nova I (a partir de seis meses de idade)

– USF Balbina Mestrinho – Rua Major Silvério J. Nery, nº 170, Núcleo 3, Cidade Nova;

– USF Maj PM Sálvio Belota – Rua Samambaia, nº 786, Santa Etelvina;

Zona Sul

– USF Doutor José Rayol dos Santos – Avenida Constantino Nery, s/nº, Flores (a partir de seis meses de idade);

Zona Leste

– USF Alfredo Campos – Alameda Cosme Ferreira, s/nº, Zumbi (a partir de seis meses de idade);

– USF Amazonas Palhano – Rua Antônio Matias, s/nº, São José Operário;

– USF Leonor Brilhante – Avenida Autaz Mirim, s/nº, Tancredo Neves

Zona Oeste

– USF Deodato de Miranda Leão – Avenida Presidente Dutra, s/nº, Glória (a partir de seis meses de idade);

– USF Leonor de Freitas – Avenida Brasil, s/nº, Compensa I

PONTOS ALTERNATIVOS – 9h às 16h

Zona Sul

– Hiper DB Paraíba – Rua Jornalista Umberto C. Filho, 1.128, Adrianópolis

– Super DB Eduardo Ribeiro – Avenida Eduardo Ribeiro, 453A, Centro

Zona Oeste

– Hiper DB Ponta Negra – Avenida Coronel Teixeira, 7.687, Ponta Negra

Zona Norte

– Hiper DB Cidade Nova – Avenida Noel Nutels, 1762, Cidade Nova

– Hiper DB Nova Cidade – Avenida Margarita, 1.359, Nova Cidade

Zona Leste

– Super DB Mutirão – Avenida Autaz Mirim, 843, Mutirão

Diário 24h AM

https://d24am.com/saude/vacinacao-contra-a-covid-tera-10-unidades-de-saude-disponiveis-no-fim-de-semana/