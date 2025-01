Vacina contra a Covid-19 está disponível em unidades de saúde de Manaus

A vacina contra a Covid-19, que já havia entrado no calendário infantil, agora foi incorporada também ao calendário nacional de vacinação

Manaus- Unidades básicas de saúde de Manaus foram reabastecidas com vacina contra a Covid-19, após o envio, pelo Ministério da Saúde, de nova remessa de doses. De acordo com as novas diretrizes nacionais, a vacina é destinada ao público de 6 meses a menores de 5 anos, conforme calendário infantil de vacinação, e aos idosos, gestantes e pessoas pertencentes aos grupos prioritários, que devem ser vacinados anualmente.

“A vacinação para essas populações continua a ser recomendada pela OMS (Organização Mundial de Saúde), que orienta para a vacinação periódica com vacinas atualizadas”, explica a gerente de Imunização da Semsa, Isabel Hernandes, recomendando que crianças e adultos incluídos nos grupos especiais sigam com a vacinação conforme preconizado, a fim de reduzir casos graves e óbitos pela doença.

A vacina contra a Covid-19, que já havia entrado no calendário infantil, agora foi incorporada também ao calendário nacional de vacinação para idosos com 60 anos ou mais e para as gestantes. Para outros 14 grupos, a vacinação passa a ser considerada especial.

Públicos e doses

As crianças de 6 meses a menores de 5 anos devem seguir o calendário básico, recebendo a primeira dose contra a Covid-19 aos 6 meses de idade e a segunda aos 7 meses. Para as crianças imunocomprometidas são três doses – aos 6, aos 7 e aos 9 meses. Aquelas que não tiverem iniciado ou completado o esquema vacinal podem receber a vacina até os 4 anos, 11 meses e 29 dias.

Para os idosos com 60 anos estão preconizadas duas doses anuais – uma dose a cada seis meses – e para as gestantes uma dose em qualquer período da gravidez e a cada gestação.

Já as pessoas com mais de 5 anos de idade pertencentes a 14 grupos de vacinação especial devem ser vacinadas anualmente. Esses grupos contemplam pessoas vivendo em instituições de longa permanência, imunocomprometidos, indígenas aldeados, indígenas não aldeados, ribeirinhos, quilombolas, puérperas (até 45 dias após o parto), trabalhadores da saúde, pessoas com deficiência permanente, pessoas com comorbidades, pessoas privadas de liberdade, funcionários do sistema prisional, adolescentes em medidas socioeducativas e pessoas em situação de rua. Todos devem receber uma dose por ano, sendo que os imunocomprometidos devem receber duas doses anuais com intervalo de seis meses.

Acesso

A vacina contra a Covid-19 está disponível em todas as unidades da rede municipal de saúde, diariamente e no horário regular de funcionamento. A exceção são as unidades de pequeno porte, que passam a oferecer a vacina em um único dia da semana, às quartas-feiras. A lista endereços e horários de atendimento das unidades pode ser acessada pelo link.

Isabel Hernandes informa que para as crianças de 5 a 11 anos, a vacina contra a Covid ainda está indisponível. “A Semsa aguarda o recebimento de doses recomendadas para essa faixa etária. Neste momento, recebemos o imunizante Zalika, que só pode ser utilizado no público a partir de 12 anos, e a Pfizer Baby, destinada a crianças de 6 meses a menores de 5 anos”.

A gerente orienta os responsáveis pelas crianças de 5 a 11 anos pertencentes aos grupos especiais a ficarem atentos à normalização dos estoques. “Assim que recebermos as doses, faremos o comunicado”, pontua Isabel.

De acordo com o Ministério da Saúde, a vacina Zalika é produzida pelo Instituto Serum, da Índia, e foi aprovada pela Anvisa em janeiro de 2024. O imunizante contém proteína S (spike) da SARs-CoV-2, associada ao adjuvante Matrix-M, produzida com tecnologia de DNA recombinante, e atende à exigência de atualização da Organização Mundial da Saúde (OMS).

amazonianarede

Da Redação com Assessoria Portal d24am