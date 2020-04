URGENTE: Mandetta é demitido do Ministério da Saúde

Na tarde desta quinta-feira (16), Luiz Henrique Mandetta confirmou, em rede social, a troca de comando da pasta. Pela manhã, Mandetta já havia anunciado que deveria deixar o cargo até sexta-feira. De acordo com especulações da imprensa, o novo ministro será o oncologista Nelson Teich.

“Acabo de ouvir do presidente Jair Bolsonaro o aviso da minha demissão do Ministério da Saúde. Quero agradecer a oportunidade que me foi dada, de ser gerente do nosso SUS, de pôr de pé o projeto de melhoria da saúde dos brasileiros e de planejar o enfrentamento da pandemia do coronavírus”, disse.

Confira a postagem:

Quero agradecer a oportunidade que me foi dada, de ser gerente do nosso SUS, de pôr de pé o projeto de melhoria da saúde dos brasileiros e — Henrique Mandetta (@lhmandetta) April 16, 2020

Assim que publicou a postagem na rede social Twitter, vários internautas passaram a comentar o assunto.

Mais informações serão repassadas no decorrer do dia.

