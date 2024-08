Unidades Móveis de Saúde da Mulher atendem em novos locais em Manaus

O serviço atende as zonas Norte, Leste, Oeste, Sul e rural, com funcionamento das 7h às 17h, de segunda a sexta

Manaus – Os locais e datas de atendimento das Unidades Móveis de Saúde da Mulher irão ser atualizados partir da segunda-feira (2). O serviço atende as zonas Norte, Leste, Oeste, Sul e rural, com funcionamento das 7h às 17h, de segunda a sexta-feira, em dias úteis, inclusive pontos facultativos da administração pública municipal.

O atendimento nas estruturas é exclusivo para a população feminina, que conta com serviços e procedimentos da Atenção Primária à Saúde (APS), incluindo consultas médicas e de enfermagem, ultrassonografia, mamografia, ultrassonografia, consulta inicial do pré-natal e coleta e exame preventivo.

As usuárias em busca de atendimento podem se dirigir a qualquer uma das cinco unidades do serviço e apresentar documento de identidade e cartão do Sistema Único de Saúde (SUS).

Locais e datas de atendimento das Unidades Móveis de Saúde da Mulher:

Zona Norte

Rua Charlotte, 100, conjunto Riacho Doce – Cidade Nova (ao lado da USF N17)

26/8 a 6/9

Zona Oeste

Rua Padre Francisco, 350 – Santo Antônio (Igreja de Santo Antônio)

19/8 a 6/9

Zona Leste

Rua Jatubu (antiga Pista da Raquete), s/n, comunidade Nova Vitória – Gilberto Mestrinho

26/8 a 6/9

Zona Sul

Travessa Céu Azul, 22, praça do conjunto Jardim Paulista – Aleixo

19/8 a 6/9

Zona rural

USF Pau-Rosa, Base de Apoio do ramal da Cooperativa – quilômetro 21, da rodovia BR-174

23/8 a 13/9

amazonianarede

Com informações da Assessoria portal d24am