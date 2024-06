Unidade Móvel do PAC atenderá em novo local a partir desta quarta feira

Serviços estarão disponíveis das 8h às 17h

Manaus – A Unidade Móvel do Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC) Açaí, localizada no estacionamento do Baratão da Carne, avenida Torquato Tapajós, zona norte de Manaus, passará a atender no estacionamento do Supermercado Atacadão, na Avenida Max Teixeira, número 3.851, bairro Cidade Nova. As atividades no novo endereço acontecem a partir de quarta-feira (12).

Coordenados pela Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), os PACs oferecem serviços de emissão de Carteira de Identificação de Pessoas com Transtorno do Espectro Autista (Ciptea) e da Pessoa com Deficiência (CiPcD), orientação sobre os programas Empreender no Envelhecer e demais serviços da pasta.

O PAC Móvel também tem guichês de atendimento para parceiros como a Junta Militar, Fundação Fundo Previdenciário do Estado do Amazonas (AmazonPrev), Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Em Manaus, a Sejusc conta com duas unidades Móveis do PAC: a Cupuaçu, situada no estacionamento do Supermercado Atacadão Manaus Moderna, no Centro, e a Açaí, agora em novo endereço.

Unidades

O Governo do Amazonas ampliou, desde 2019, o acesso à cidadania no interior do estado, no total, 11 cidades contam com os serviços, além de Manaus: Parintins, Itacoatiara, Manacapuru, Iranduba, Tefé, Presidente Figueiredo, Humaitá, Maués, Rio Preto da Eva, Tabatinga e Careiro.

