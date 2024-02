UEA divulga edital de matrícula do curso em Segurança Pública e do Cidadão

A Universidade do Estado do Amazonas (UEA) divulga o edital de matrícula institucional e convocação do processo seletivo 2023, acesso 2024/1, 2ª Chamada para ocupação de vagas no Curso Superior de Graduação em Bacharelado em Segurança Pública e do Cidadão.

O edital é vinculado ao curso de Formação de Oficiais PM do Concurso Público do Edital nº 01/2021-PMAM (CFO PM). A matrícula acontecerá no período de 21 a 23 de fevereiro de 2024.

Os candidatos convocados deverão apresentar a documentação, imprimir e preencher a Ficha de Identificação do Candidato que se encontra disponível no Portal da UEA e apresentá-la, com a respectiva documentação exigida, nas datas, horários e endereço especificado no item 1 do Edital de Matrícula.

A documentação exigida para a Matrícula Institucional encontra-se estabelecida no item 3, subitem 3.1, do Edital nº 014/2024-GR.

Diário 24h AM

https://d24am.com/amazonas/uea-divulga-edital-de-matricula-do-curso-em-seguranca-publica-e-do-cidadao/