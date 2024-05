Morre Betinho, cantor de grande sucesso, aos 76 anos

Morreu neste último domingo, 05 de maio, o cantor Betinho, sambista de sucesso na década de 1970 e dono da voz de vários hits em diferentes novelas da TV Globo. A informação foi confirmada pelo Retiro dos Artistas, onde ele vivia desde fevereiro de 2022.

Conhecido como Betinho, o cantor foi batizado como Francisco Roberto Cruz Ramos e morreu de insuficiência respiratória, aos 76 anos. O artista veterano vinha lutando contra um enfisema pulmonar há alguns anos. “Betinho levava uma vida tranquila, era muito na dele, mas recebia visitas de amigos e familiares com frequência. Por conta do uso de aparelho de oxigênio o tempo todo, ele já não conseguia mais participar das atividades do Retiro. Ele estava sofrendo bastante“, destacou Cida Cabral, administradora do abrigo.

Em suma, o corpo de Betinho será enterrado nesta segunda-feira, 06 de maio, no Cemitério São Francisco Xavier, no bairro Caju, na Zona Norte do Rio. O velório será na capela H, às 13h, com sepultamento previsto para às 15h30.

Em 1971, o cantor teve um de seus hits em ‘O cafona’, sendo um dos enredo da trama, além da música ‘Lucia esparadrapo’, single que o projetou para todo o Brasil. A parceria de sucesso com uma novela se repetiu em ‘O espigão’, em 1974, quando Betinho cantou ‘Subindo o espigão’. No ano de 2018, um disco foi lançado para celebrar outras 12 músicas do cantor que já figuraram também na TV.

Pelas redes sociais, alguns artistas vem lamentando com grande pesar a morte do renomado sambista e novos detalhes sobre seu funeral e depoimentos de amigos nas redes, publicaremos aqui no Área VIP!.

Relembre uma das canções:

