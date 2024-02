UEA abre inscrições para cursos de especialização em Manaus

A Universidade do Estado do Amazonas (UEA), por meio da Escola Superior de Ciências Sociais (ESO/UEA), divulga a abertura do período de inscrições para dois cursos de especialização: MBA em Gestão Financeira e Contábil no Setor Público e o MBA em Gestão Financeira, Controladoria e Auditoria.

As inscrições para os cursos oferecidos pela universidade iniciam na segunda-feira (19) e seguem até o dia 15 de março de 2024.

MBA em Gestão Financeira e Contábil no Setor Público

O curso tem como objetivo capacitar profissionais do setor público e aspirantes na área, com conhecimentos diversificados para atuar ou auxiliar o processo de gestão pública para produzir, controlar, avaliar as informações de forma consistente e tempestiva auxiliando esta gestão para a tomada de decisões.

Subdividido em 12 módulos curriculares e Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), o curso possuirá duração de dezoito meses, e ocorrerá presencialmente no período noturno, de segunda a sexta, das 18h às 21h40 e sábado, das 8h às 17h.

Serão oferecidas 65 vagas, distribuídas entre: 2 vagas com desconto de 50% e 63 com valor integral, sendo 13 vagas destinadas a pessoas com deficiência.

As inscrições, com taxa de R$ 20, serão realizadas por meio do preenchimento de formulário disponível no portal da UEA. Poderão se inscrever no exame de seleção, profissionais graduados nas áreas de Ciências Contábeis, Administração, Ciências Econômicas e áreas afins. O curso será realizado nas dependências da Escola Superior de Ciências Sociais (ESO/UEA), na Avenina Leonardo Malcher nº 1.141, Centro.

MBA em Gestão Financeira, Controladoria e Auditoria

O curso tem como objetivo formar profissionais capazes de compreender, interagir e intervir com a realidade estabelecida, contribuindo com suas habilidades e competências para a melhoria da qualidade de vida da sociedade, com foco na eficiência e eficácia econômico-financeira das organizações e comprometidos com os interesses individuais e coletivos da população

Organizado em 12 disciplinas abrangendo as áreas do curso, será ofertado de forma presencial, na primeira ou segunda semana de cada mês, sendo de segunda a sexta-feira, no período noturno, das 18h às 21h40, e sábado, no horário de 8h às 17h.

Com duração de 18 meses, incluindo a elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), o curso também será realizado na ESO/UEA, localizada na Avenida Leonardo Malcher nº 1.141, Centro. Podem ser realizadas as inscrições por meio do preenchimento de formulário disponível no link abaixo.

Serão ofertadas 60 vagas distribuídas entre: 4 vagas com desconto de 60% e 56 vagas no valor integral, sendo 12 vagas destinadas a pessoas com deficiência. Poderão se inscrever no curso de especialização, profissionais graduados nas áreas de Ciências Contábeis, Administração, Ciências Econômicas e afins.

Diário 24h AM

https://d24am.com/amazonas/uea-abre-inscricoes-para-cursos-de-especializacao-em-manaus/