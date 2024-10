Tubulação de esgoto explode a mais de 50 metros de altura em Moscou

A Gazprom, principal empresa de energia da Rússia, informou que a situação está sob controle e que as autoridades trabalham para reduzir os danos

Moscou- Recentemente, um vídeo impactante circulou nas redes sociais, mostrando uma enorme fonte de esgoto que disparou no céu em Moscou.

De acordo com o jornal The Sun, a tubulação de esgoto estourou e os excrementos foram lançados a 55 metros de altura, cobrindo carros e prédios próximos. Infelizmente, pedestres que passavam pelo local também foram atingidos.

O vídeo, postado por Anton Gerashchenko, Conselheiro do Ministro de Assuntos Internos da Ucrânia, já conta com mais de 3,7 milhões de visualizações e gerou uma série de reações, desde piadas sobre o cheiro insuportável, até comentários sobre a necessidade de consertos na infraestrutura da cidade.

A Gazprom, principal empresa de energia da Rússia, afirmou que a situação está sob controle e que as autoridades estão trabalhando para diminuir os danos e os riscos à saúde pública.

Moscow Telegram channels report that the sewage system in Moscow broke down.

A "fountain" the height of a residential building is seen in one of Moscow's districts.

A sh*t show, literally. pic.twitter.com/n8K30uAnJz

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) October 28, 2024