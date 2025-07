Tinta em merenda escolar contamina mais de 200 crianças com chumbo na China

Uso de substância em alimentos servidos em jardim de infância causou intoxicação em 233 alunos; oito pessoas foram presas

China- Ao menos 233 crianças de um jardim de infância na cidade de Tianshui, na China, foram diagnosticadas com altos níveis de chumbo no sangue após consumirem alimentos preparados com tinta não comestível.

O incidente foi causado pela adição de uma tinta comprada pela internet para “melhorar a aparência” de bolos de tâmara vermelha cozidos no vapor e pães de milho recheados com salsicha servidos na merenda escolar, segundo as autoridades.

Testes laboratoriais revelaram níveis alarmantes de chumbo nos alimentos: 1.052 mg/kg no bolo e 1.340 mg/kg no pão, valores até 2.000 vezes acima do limite de segurança de 0,5 mg/kg estabelecido pelas autoridades de saúde da China.

De acordo com a rede britânica BBC, oito pessoas – o diretor, seis funcionários da cozinha e o principal investidor da escola – foram presas pelas autoridades chinesas.

Segundo a polícia, o diretor da escola orientou a equipe da cozinha a adquirir a tinta, que era rotulada como não comestível. Imagens de câmeras de segurança, exibidas pela mídia estatal chinesa, mostram funcionários misturando o pigmento às massas durante o preparo dos alimentos.

Após as crianças começarem a apresentar sintomas, os cozinheiros tentaram esconder os frascos de tinta, mas os investigadores conseguiram recuperá-los.

Os sintomas relatados por pais dos alunos incluem dores abdominais, fraqueza nas pernas e perda de apetite, observados em algumas crianças desde março.

Um pai, identificado apenas como Liu, contou à BBC que levou seu filho a um hospital para exames após alertas de outros pais. A criança deve passar por dez dias de tratamento e medicação devido aos efeitos do envenenamento por chumbo.

O chumbo é uma substância tóxica que pode causar sérios problemas de saúde, especialmente em crianças, afetando o desenvolvimento do cérebro, do sistema nervoso e de órgãos como fígado e rins.

A contaminação alimentar, como no caso de Tianshui, é particularmente grave, pois a ingestão direta de alimentos com altos níveis de chumbo pode levar a sintomas imediatos e complicações a longo prazo.

O prefeito de Tianshui, Liu Lijiang, reconheceu as “deficiências e brechas” na supervisão e prometeu que a cidade aprenderá com o incidente. “Tiraremos lições profundas deste episódio”, declarou.

Os oito presos enfrentam acusações por suspeita de produzir alimentos tóxicos e nocivos. Não há informações sobre por quanto tempo a aplicação de tinta não comestível nos alimentos ocorreu.

