Helicóptero lança ‘chuva de dinheiro’ e surpreende moradores de rua nos EUA

EUA – Moradores da cidade de Detroit, nos Estados Unidos, foram surpreendidos por uma chuva de dinheiro lançada de um helicóptero. A ação foi organizada pelos filhos do empresário Darrell “Plant” Thomas, que morreu em 15 de junho aos 58 anos. O gesto atendeu ao último desejo do pai: doar parte de sua fortuna à comunidade que ele ajudou em vida.

Segundo o jornal Detroit Free Press, a quantia de US$ 5.000, equivalente a pouco mais de R$ 27 mil, foi lançada sobre o cruzamento da Avenida Gratiot com a Rua Conner, em frente ao Show Room Shine Express, negócio fundado por Thomas. Além do dinheiro, pétalas de rosa também foram jogadas do helicóptero.

A homenagem pegou pedestres de surpresa e rapidamente se espalhou pelas redes sociais. A polícia foi informada apenas sobre a liberação das pétalas, sem saber que também haveria dinheiro envolvido.

Darrell Thomas era conhecido na região não só pelo sucesso como empresário, mas também por seu envolvimento no automobilismo e por sua disposição em ajudar quem precisava. Era piloto licenciado pela National Hot Rod Association e atuava ativamente em ações sociais na cidade. Após sua morte, foi lembrado por familiares como “um homem de grande coração”.

