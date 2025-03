Trump revoga autorizações de segurança de rivais políticos

Na noite desta última sexta-feira (21/03), foi divulgado um memorando do presidente dos Estados Unidos (EUA), Donald Trump. Em suma, o republicano ordenou que agências federais revogassem as autorizações de segurança de mais de uma dúzia de seus supostos inimigos políticos. Estes incluem a ex-vice-presidente Kamala Harris e a ex-secretária de Estado Hillary Clinton.

Trump retira autorizações de segurança para Kamala Harris, Hillary Clinton e outros

No memorando, Trump disse: “Determinei que não é mais do interesse nacional que os seguintes indivíduos acessem informações confidenciais”, declarou a princípio. Em seguida, ele continuou: “Por meio deste, ordeno que cada departamento executivo, e chefe de agência, tome todas as medidas adicionais necessárias e consistentes com a lei existente. Para revogar quaisquer autorizações de segurança ativas, mantidas pelos indivíduos acima mencionados, e rescindir imediatamente seu acesso a informações confidenciais.“, seguiu ele por fim.

Segundo a “CNN Brasil”, o memorando se aplica a “briefings” (conjunto de informações ou coleta de dados antigos) confidenciais; e a qualquer acesso que os indivíduos possam ter tido a estes com base em mandatos anteriores no Congresso.

Relembre

Anteriormente, Trump já havia revogado a autorização de segurança para seu antecessor, Joe Biden. Ele negou ao ex-presidente o acesso tradicional à inteligência dos EUA. A ação foi uma espécie de “chumbo trocado”, levando em consideração que, em 2021, o ex-mandatário norte-americano revogou a autorização de segurança para o republicano.

