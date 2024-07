Troca de Livros e Gibis na Biblioteca Pública do AM acontece neste domingo

Durante o evento leitores poderão trocar livros antigos por novos exemplares

Manaus – Neste domingo (28), a Biblioteca Pública do Amazonas será ponto de encontro para leitores que desejam conhecer novas histórias trocando obras entre si. A Troca de Livros e Gibis é promovida pelo Governo do Estado do Amazonas, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, e ocorrerá das 9h às 13h, prometendo proporcionar ótimos momentos para os amantes da literatura.

Durante o evento, a comunidade é convidada a trazer livros e gibis que já leram e amaram, para trocar por novos títulos e descobrir novas aventuras. As temáticas aceitas para troca são amplas, incluindo: literatura geral, literatura brasileira, literatura da Amazônia, literatura infantil, gibis, HQs, mangás, livros relacionados à Amazônia, biografias e artes.

Para manter a qualidade das trocas, alguns itens não serão aceitos, são eles: materiais didáticos, livros de propaganda política, listas de endereços e telefones, teses e dissertações, enciclopédias, materiais pornográficos, códigos e legislação desatualizada, livros de informática, livros religiosos de distribuição gratuita, revistas e livros para colorir. Além disso, materiais sujos, infectados, rasurados, deteriorados, rasgados, com carimbos de identificação de instituições ou com folhas soltas ou faltando também não serão aceitos, outros temas poderão ser analisados no momento da recepção.

Cada item aceito dará direito à troca por outro item da mesma tipologia. Os livros podem ser trocados por livros, literatura infantil por livros infantis, gibis por gibis, HQs e mangás apenas por HQs e mangás.

O evento contará ainda com atividades adicionais para tornar a experiência ainda mais enriquecedora. O Espaço Criança será um ambiente preparado para os pequenos amantes da leitura, onde eles poderão explorar livros infantis em um ambiente acolhedor e divertido, com atividades mediadas para estimular a imaginação dos pequenos leitores.

Além disso, a Biblioteca Pública do Amazonas oferecerá visitas monitoradas para que os participantes possam descobrir os segredos e curiosidades do espaço. Guias especializados irão conduzir os visitantes por cada canto da biblioteca, apresentando sua história, arquitetura e acervo, proporcionando uma imersão completa no mundo fascinante dos livros.

O evento é uma excelente oportunidade para se reunir, trocar conhecimentos e enriquecer seu repertório literário, contribuindo para a promoção da cultura e da leitura no estado do Amazonas. Não perca esta chance de renovar sua estante de livros e gibis e viver uma manhã repleta de descobertas e aprendizado.

amazonianarede

Assessoria d24am