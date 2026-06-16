Tribunal Pleno do TCE-AM terá 124 processos em julgamento na sessão desta terça-feira (16)

O Pleno do Tribunal de Contas do Amazonas deve julgar 124 processos durante a 19ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, que acontecerá a partir das 10h desta terça-feira (16).

A sessão terá condução da conselheira-presidente Yara Amazônia Lins e contará com transmissão ao vivo por meio das redes sociais da Corte de Contas amazonense.

A pauta de adiados, que engloba processos que retornam a julgamento após terem sido retirados de pauta, terá nove processos, sendo uma prestação de contas; três embargos de declaração; quatro recursos e uma representação.

Já a pauta do dia terá o total de 115 processos, entre eles 31 representações; 15 prestações de contas anuais; 23 recursos; 17 embargos de declaração; quatro auditorias; nove acompanhamentos; cinco denúncias; duas cobranças executivas; um monitoramento; uma consulta; um encaminhamento; um contrato; uma transmissão de cargo de prefeito; além de quatro tomadas de contas especial.

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