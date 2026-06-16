TCE-AM transmite debate sobre políticas públicas e educação nesta quarta-feira

Os debates sobre políticas públicas e educação que marcarão a nova fase do programa TCE pela Educação poderão ser acompanhados ao vivo pela população nesta quarta-feira (17), por meio do canal oficial do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) no YouTube.

A transmissão permitirá que gestores públicos, profissionais da educação, pesquisadores, estudantes e demais interessados acompanhem as discussões sobre estratégias para ampliar a efetividade das políticas públicas e melhorar os resultados educacionais nos municípios amazonenses.

A iniciativa integra a programação do TCE pela Educação, programa coordenado pelo conselheiro-corregedor Fabian Barbosa com apoio da presidente do TCE-AM, Yara Amazônia Lins.

A programação terá início na terça-feira (16), com uma atividade técnica destinada aos secretários municipais de Educação e aos mais de cem pontos focais indicados pelos municípios participantes. Nesta etapa, serão discutidos os mecanismos de acompanhamento das políticas públicas educacionais construídas pelas redes municipais de ensino.

Já na quarta-feira (17), os debates serão ampliados com um ciclo de palestras voltado à efetividade das políticas públicas. O encontro reunirá especialistas e autoridades que discutirão desafios e caminhos para a melhoria da gestão pública, especialmente na área da educação.

Entre os participantes confirmados estão a secretária nacional de Educação Básica do Ministério da Educação (MEC), Kátia Schweickardt; a desembargadora federal Rosimayre Gonçalves de Carvalho, do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1); e o conselheiro Fabian Barbosa.

Embora as discussões tenham como ponto de partida os desafios educacionais identificados nos municípios amazonenses, os temas abordados possuem alcance mais amplo e dialogam com diferentes áreas da administração pública.

A expectativa é que os painéis promovam reflexões sobre planejamento, monitoramento e avaliação de políticas públicas, além de apresentar experiências e perspectivas capazes de contribuir para a melhoria dos serviços oferecidos à população.

TCE Pela Educação

O programa TCE pela Educação busca apoiar os municípios amazonenses na construção de soluções voltadas à melhoria dos indicadores educacionais, por meio da orientação técnica, do acompanhamento de resultados e da articulação entre instituições ligadas ao setor educacional.

amazonianarede

Texto: Pedro Sousa

DICOM TCE-AM