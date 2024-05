Trabalhador cai em tanque de água após equipamento romper em Manaus

Outros dois funcionários entraram no tanque para tentar prestar socorro ao colega mas acabaram desmaiando por falta de oxigênio

Manaus- Um trabalhador, não identificado, caiu de uma altura de aproximadamente 20 metros dentro de um tanque de água na manhã desta quinta-feira (16), em uma empresa na rua Anhanduí, bairro Flores, na zona centro-sul de Manaus.

Segundo informações de testemunhas, o trabalhador estava realizando uma pintura na caixa d’água, quando o equipamento de segurança rompeu e ele caiu de uma altura de aproximadamente 20 metros.

Ainda segundo as informações, outros dois funcionários entraram no tanque para tentar prestar socorro ao colega mas acabaram desmaiando por falta de oxigênio.

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) foram acionados para fazer o resgate das vítimas. O trabalhador que caiu dentro do tanque foi socorrido e encaminhado ao Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, na zona leste de Manaus.

