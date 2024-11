Torcedores detonam dupla da Seleção Brasileira: ‘É constrangedor’

A Seleção Brasileira recebe o Uruguai, nesta quarta-feira (19), pela 12ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo 2026, na Arena Fonte Nova, em Salvador. Apesar de um início intenso ofensivamente da Amarelinha, os torcedores não pouparam críticas ao sistema defensivo brasileiro e enfatizaram as atuações de dois jogadores: Danilo e Marquinhos.

Nas redes sociais, brasileiros comentaram a falta de segurança que os defensores passaram durante a primeira etapa da partida. No outro lado do campo, o setor ofensivo ofereceu mais perigo aos uruguaios. Com Vini Jr, Savinho e Igor Jesus, o Brasil não abriu o placar por detalhes.

Em caso de vitória, a Seleção Brasileira ultrapassa a Celeste, e com o tropeço da Colômbia contra o Equador, a equipe de Dorival Júnior pode assumir oo segundo lugar na classificação, ficando atrás apenas da líder Argentina.

A liderança da competição, por sua vez, dificilmente sairá da Argentina este ano. Líder das Eliminatórias, os atuais campeões do Mundo têm 22 pontos e precisam de apenas de um empate no jogo com o Peru, esta noite, em Buenos Aires, para confirmar a liderança. Se a Argentina perde, só deixa a liderança com vitória da Colômbia sobre o Equador — e, ainda assim, por boa margem, já que os argentinos têm cinco gols de saldo em relação aos colombianos.

amazonianarede

Lance!