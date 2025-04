Atacante francês reforça o Amazonas FC para a sequência da temporada

Com passagem pelo Arsenal, da Inglaterra, Yaya Sanogo foi anunciado nesta sexta-feira (26)

Manaus – O Amazonas FC oficializou, nesta sexta-feira (25), a contratação do atacante francês Yaya Sanogo, que chega para reforçar o elenco da Onça-pintada na sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. O jogador já está regularizado e apto a estrear com a camisa aurinegra.

Natural de Massy, na França, Yaya Sanogo tem 32 anos e atua como centroavante. Revelado nas categorias de base do CO Les Ulis-FRA e do Auxerre-FRA, foi neste último que estreou como profissional. O atacante acumula ainda passagens por clubes como Arsenal-ING, Crystal Palace-ING, Ajax-HOL, Charlton Athletic-ING, Toulouse-FRA, Urartu-ARM e Qingdao Red Lion-CHI.

O próximo desafio da Onça-Pintada será neste domingo (27), diante do Atlético Goianiense, às 15h30 (horário de Manaus), no Estádio Carlos Zamith, em partida válida pela quinta rodada da Série B. Os ingressos, a partir de R$ 20, podem ser adquiridos antecipadamente no site achetickets.com.br e nas lojas da Onça (shoppings Amazonas e Grande Circular). No dia do jogo, os bilhetes serão vendidos no Zamith a partir das 13h30.

