‘Oscar do esporte’: Rebeca Andrade faz história e vence o Prêmio Laureus

Brasil – Rebeca Andrade segue quebrando barreiras no esporte mundial. Nesta segunda-feira (21), a ginasta fez história ao se tornar a primeira mulher brasileira a conquistar o Prêmio Laureus, conhecido como o “Oscar do esporte”. Ela venceu na categoria Retorno do Ano, após superar uma sequência de lesões e brilhar nos Jogos Olímpicos de Paris, em 2024, onde conquistou quatro medalhas.

Com os resultados na capital francesa, Rebeca se tornou também a maior medalhista olímpica do Brasil, com seis medalhas ao todo — duas em Tóquio 2020 e quatro em Paris 2024 — ultrapassando os lendários Robert Scheidt e Torben Grael, que somam cinco pódios cada.

Na categoria que venceu, Rebeca superou nomes de peso como a nadadora australiana Ariarne Titmus, que voltou após retirar um tumor no ovário; o americano Caeleb Dressel, que retornou à elite da natação após uma pausa por questões de saúde mental; o jogador de críquete indiano Rishab Pant, vítima de um grave acidente de carro; a esquiadora suíça Lara Gut-Behrami, bicampeã da Copa do Mundo após oito anos; e o multicampeão da MotoGP Marc Márquez, que quase se aposentou após lesão grave no braço.

Um feito comparável ao de Ronaldo Fenômeno

A conquista de Rebeca remete ao histórico retorno de Ronaldo Fenômeno, que venceu o mesmo prêmio em 2003 após recuperar-se de uma lesão grave no joelho e liderar o Brasil na conquista da Copa do Mundo de 2002. Além dele, outros brasileiros já foram reconhecidos pelo Laureus, como a seleção brasileira masculina de futebol (Equipe do Ano em 2002) e o nadador Daniel Dias, maior medalhista paralímpico do país, eleito Para-atleta do Ano em 2009, 2013 e 2016.

Sobre o Prêmio Laureus

Criado no ano 2000, o Laureus World Sports Awards celebra os destaques do esporte global. Os vencedores são escolhidos por um painel formado por mais de 1.300 jornalistas e profissionais da mídia esportiva ao redor do mundo. A premiação também contempla o Laureus Sport for Good Award, destinado a pessoas ou organizações que usam o esporte como ferramenta de transformação social.

Com mais esse reconhecimento, Rebeca Andrade consolida sua posição entre as maiores atletas da história do esporte brasileiro — e agora, também, do mundo.

Da Redação Portal d24am