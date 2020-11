Tom Veiga, ‘pai’ do Louro José foi encontrado morto em sua residência

Compartilhar no Facebook

Tom Veiga (Louro José) foi encontrado morto nessa madrugada (1) em sua casa por amigos mais próximos. O primeiro a chegar no local foi o Ator e Apresentador André Márquez.

Ele tinha 47 anos e trabalhou com Ana Maria Braga por mais de 20 anos, desde a emissora Record.

Segundo amigos próximos, o intérprete do Louro José sofria de depressão e morreu justamente em uma data mais do que especial para ele.

A morte de Tom Veiga, intérprete do Louro José, traz um detalhe ainda mais triste. O ator morreu exatamente no mesmo dia do aniversário de 15 anos da filha, Alissa Veiga.

Alissa mora nos EUA com o irmão e a mãe, Alessandra, com quem Tom foi casado por 14 anos. Segundo amigos próximos, Tom era ‘louco’ pelos filhos e sempre reclamava da saudade que sentia deles.

Pelas redes sociais, vários amigos e familiares deixaram mensagens para a adolescente.

O corpo do ator foi encontrado sem vida na tarde deste domingo (1º). Ele estava sozinho no apartamento, localizado na zona sul no Rio.

Amigos estranharam o fato de Tom, que tinha viagem para SP agendada para domingo, não aparecer no aeroporto. Ele também não retornava as ligações nem atendia o interfone no apartamento. Foi aí que a polícia foi chamada.

Há cerca de dois meses, Tom Veiga estava divorciado de seu segundo casamento, que durou apenas oito meses.

Segundo amigos próximos, o ator de 47 anos sofria de problemas cardíacos e depressão.

Ana Maria Braga retornava de um fim de semana em sua fazenda, dentro do quando foi informada da morte de Tom Veiga.

“Perdi meu parceiro de todo dia, meu amigo, meu filho. O Tom era um menino de sorriso solto, sempre alegre, com um humor único e talentoso demais. A fragilidade da vida nos pegou mais uma vez de surpresa e me deixou completamente sem chão. O momento agora é de oração”, postou Ana Maria.

A polícia investiga as causas da morte de Tom Veiga.

