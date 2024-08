Tom Cruise deixa de pagar pensão milionária para filha Suri Noelle

Mesmo com a suspensão da pensão, Tom Cruise segue fazendo os pagamentos das mensalidades da faculdade da jovem

Estados Unidos- Tom Cruise deixou de pagar pensão milionária para a filha Suri Noelle, fruto do relacionamento com Katie Holmes. As informações são do site metrópoles.

Segundo o Daily Mail, a jovem agora é maior de idade e com isso, o ator deixa de ser obrigado a fazer o pagamento anual de US$ 400 mil, ou seja, cerca de R$ 2,2 milhões.

O valor estava no acordo do divórcio do casal, firmado em 2012, e previa o pagamento até que a menina fizesse 18 anos. Mesmo com a suspensão da pensão, Tom Cruise segue fazendo os pagamentos das mensalidades da faculdade da jovem.

Vale lembrar que pai e filha possuem uma relação delicada. Em 2016, segundo a revista In Touch, eles teriam ficado dois anos e meio sem se encontrar.

