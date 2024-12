Tom Cavalcante rouba a cena em domingo de despedidas

À frente do Acerte ou Caia, o humorista Tom Cavalcante roubou a cena em um domingo (29) marcado por despedidas na Record. Em alta, o reality show foi mais assistido do que as últimas edições do Domingo Record, de Rachel Sheherazade; e o Hora do Faro, com o adeus de Rodrigo Faro após 16 anos na emissora.

Os dados obtidos pelo Notícias da TV junto a fontes no mercado mostram que Cavalcante foi responsável por um salto de 54% na audiência dominical. O programa marcou 4,8 pontos na Grande São Paulo, elevando os índices que herdou do Domingo Record (3,1 pontos).

Faro teve o melhor desempenho em três semanas com a sua despedida, registrando 4,3 pontos. O Domingo Espetacular foi a atração mais assistida da emissora, com uma média de 6,0.

Outro destaque foi o Fantástico, da Globo, que vive uma de suas maiores crises de audiência. A revista eletrônica bateu um recorde negativo, com 13,5 pontos. Até então, o pior resultado havia acontecido em 7 de julho, com 14,4.

amazonianarede

Notícias da TV