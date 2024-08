TJAM abre cota para indígenas no Processo Seletivo para Juiz Leigo

As inscrições iniciam no sábado (10), de forma online. Pedido de isenção pode ser feito até 18 de agosto

Manaus – O período de inscrição para o “I Processo Seletivo para a Função de Juiz Leigo – no âmbito dos Juizados Especiais”, lançado pelo Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), inicia-se neste sábado (10), de forma online.

Na quinta-feira (8), o Tribunal publicou no Diário da Justiça Eletrônico (Dje) um edital de retificação relativo ao certame para incluir, no número de vagas, uma cota de 3% para indígenas. No total serão 23 vagas, das quais 9 são destinadas à ampla concorrência, 5 para negros, 5 para pessoas com deficiência, 3 para hipossuficientes, e 1 para indígenas.

O juiz Saulo Góes Pinto, coordenador-geral de Cursos na Escola Superior da Magistratura do Amazonas (Esmam) – instituição encarregada da realização do certame – e membro da Comissão do Processo seletivo, ressaltou que a cota para indígenas não é obrigatória, por não se tratar de um concurso público, no entanto, a Comissão considerou adequado fazer esta inclusão.

“A comissão do Processo Seletivo de Juízes Leigos identificou que é uma necessidade dar oportunidade também a essa população, e que essa possibilidade está prevista em portarias do Conselho Nacional de Justiça, portanto, acrescentamos essa cota de 3% de vagas para a população indígena, que deve seguir estritamente as determinações contidas no edital para comprovar sua condição na hora de inscrição”, disse o juiz.

Inscrição

A inscrição no processo seletivo será realizada apenas pela internet, no link https://www.tjam.jus.br/index.php/esmamprincipal, observado o horário oficial de Manaus, a partir das 8h deste sábado (10), até 23h59 do dia 25 de agosto. O valor da inscrição é de R$ 100, a ser pago até 26 de agosto, com isenção ao candidato que comprovar a condição de hipossuficiência, conforme critérios indicados no edital.

O juiz Saulo Góes destaca que os candidatos devem ter atenção para o período de pedido de isenção que é do dia 10 de agosto até o dia 18 de agosto, bem como ao período de inscrição no processo seletivo, uma vez que não há previsão de que o prazo será prorrogado.

Requisitos

As vagas do “I Processo Seletivo para Juízes Leigos” realizado pelo TJAM são para atuação no âmbito dos Juizados Especiais e haverá cadastro de reserva, com classificação até a 200.ª colocação no certame.

Os requisitos para os candidatos interessados em disputar a vaga para a função de juiz leigo são: ser brasileiro nato ou naturalizado; ser advogado com mais de dois anos de experiência na área de direito; não ser cônjuge ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, do juiz togado do Juizado onde exerça suas funções; não exercer atividade político-partidária, não ser filiado a partido político ou membro de diretoria de órgão ou entidade associativa de classe; não registrar antecedente criminal nem responder a processo penal; não ter sofrido penalidade nem praticado ato desabonador no exercício de cargo ou função pública ou privada, e no exercício da advocacia; e submeter-se à capacitação prévia (mínimo de 40 horas) e continuada, durante todo o exercício da função, a ser ministrada pela Escola Judicial do TJAM, independentemente de já ter concluído qualquer outro curso ministrado por essa ou outra instituição.

