Tiroteio em supermercado nos Estados Unidos deixa 10 mortos

Segundo a polícia da cidade de Boulder, no Colorado, um suspeito foi preso e entre as vítimas está um policial que atuou na ocorrência

Um tiroteio em um supermercado na cidade de Boulder, no Estado do Colorado, nos Estados Unidos, deixou mortos nesta segunda-feira, 22. A informação foi confirmada pela polícia da cidade, que até às 1h20 (horário de Brasília) tinha informado 10 mortos, entre eles um agente que trabalhava na ocorrência. As autoridades também confirmaram que um suspeito do tiroteio foi preso e teria se ferido durante o confronto contra os policiais. As causas do crime e as armas utilizadas ainda não foram divulgadas. O caso aconteceu perto do campus da Universidade do Colorado. Por conta do episódio, a polícia pediu que a população ficasse dentro de casa e evitasse a região do tiroteio.

Nas redes sociais, o governador do Colorado, Jared Polis, disse que estava com o “coração partido” após receber as notícias sobre o episódio em Boulder e garantiu estar fazendo o possível para ajudar a comunidade da cidade. Ele também disse estar grato pela “coragem” dos policiais envolvidos no caso. Jen Psaki, secretaria de imprensa da Casa Branca disse que o presidente Joe Biden está sendo informado sobre o caso, mas, até o momento, o mandatário ainda não se manifestou sobre o assunto.

amazonianarede

jovem pan