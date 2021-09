Donos do Supermercado Vitória são procurados por suspeita de homicídio

Os dois são alvos da operação deflagrada pela Polícia Civil na manhã desta terça-feira, que investiga o assassinato do empresário Lucas Guimarães

O casal Joabson Agostinho Gomes e Jordana Azevedo Freire, proprietários da rede de supermercados Vitória, são alvos da Polícia Civil na operação que investiga o assassinato do empresário Lucas Guimarães, ocorrido no dia 1º de setembro deste ano. Os dois encontram-se foragidos.

A polícia já divulgou cartazes com a foto dos dois pedindo ajuda da população para localiza-los.

As equipes da DEHS estão em diligências desde as primeiras horas da manhã desta terça-feira. De acordo com a delegada Mirna Miranda, da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), a polícia investigou – por meio de busca e apreensão – seis lugares: cinco supermercados Vitória e uma casa do casal.

