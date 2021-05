TERCEIRA MAIOR CHEIA DO RIO NEGRO ATINGE RELÓGIO MUNICIPAL

Compartilhar no Facebook

Com a terceira maior cheia na sua história, o Rio Negro chega a marca de 29,69 metros, atingindo o Relógio Municipal de Manaus.

Já é a terceira maior cheia, igual a de 1953 e atinge o Relógio Municipal. Uma parte da Avenida Eduardo Ribeiro foi interditada com grades de contenção. Hoje, a prefeitura inicia a construção de pontes.

A cota do Rio Negro chegou a marca de 29,69 metros neste domingo (16), a terceira maior cheia, igual a de 1953, e já atinge a área do Relógio Municipal, na Praça da Matriz, Centro de Manaus. Uma parte da Avenida Eduardo Ribeiro foi interditada com grades de contenção. Pedaços de madeira já auxiliam as pessoas a atravessarem a rua.

De acordo com o monitoramento hidrológico do Serviço Geológico do Brasil (CPRM), o Rio Negro está em 29,69 metros. A previsão é que o nível das águas alcance 30,35 metros, marca que vai superar a cheia recorde registrada em 2012, quando o rio chegou a 29,97 metros. Conforme o CPRM, a cheia de 2021 deverá ser a quinta maior já registrada em Manaus.

Outros pontos do Centro da capital também sofrem com a cheia. A Rua dos Barés, no trecho a partir da Avenida Joaquim Nabuco até a Rua Pedro Botelho, está interditada. Na semana passada, 400 metros de pontes de madeira provisória foram construídas na Manaus Moderna.

Neste mês, o prefeito da cidade, David Almeida, declarou situação de emergência em virtude da possibilidade de uma cheia histórica do Rio Negro. Segundo Almeida, as ações de prevenção foram realizadas para amenizar o máximo possível de sofrimento dos moradores, tanto na área urbana quanto na ribeirinha, que sofrem com a enchente.

Em 2012, quando o Rio Negro registrou 29,97 metros, alguns trechos foram afetados e o tráfego de veículos foi prejudicado. O Terminal da Matriz foi invadido pela água e fechado em maio, e só voltou a funcionar em agosto. Outro prédio interditado no mesmo ano foi o da Alfândega.

#manaus #amazonas #amazonianarede #brasil #regiaonorte #site #noticias #mundo #fiqueligado #follow #instagood #photo #instagram #followforfollow #work #business #success #website #produtividade #fiquesabendo #fiqueligado

amazonianarede

D24