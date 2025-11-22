Temporada de cruzeiros no Amazonas: primeiro navio chegará com mais de mil turistas

Para esta temporada são esperados seis navios. A estimativa da Amazonastur é de receita direta próxima de 260 mil dólares, o que corresponde a cerca de R$ 1,38 milhão.

O primeiro cruzeiro da temporada de 2025 chegará na segunda-feira (24), no Porto de Manaus. Com uma população de 1.2 mil pessoas a bordo, o navio MS Insígnia fará a primeira parada na comunidade Boca da Valéria, em Parintins, antes de seguir para a capital, dando início da programação que irá até abril de 2026.

De acordo com a Empresa Estadual de Turismo do Amazonas, Amazonastur, para esta temporada são esperados seis navios, que devem trazer 4.043 passageiros e 2.353 tripulantes. No total, 6.396 visitantes passarão pela comunidade Boca da Valéria, por Parintins e por Manaus ao longo da programação.

Os turistas internacionais que chegarão ao Amazonas durante a temporada de cruzeiros devem gerar impacto econômico relevante. A estimativa da Amazonastur é de receita direta próxima de 260 mil dólares, o que corresponde a cerca de R$ 1,38 milhão. A receita indireta deverá alcançar R$ 6,93 milhões, totalizando movimentação prevista de R$ 8,31 milhões na economia do estado.

O presidente da Amazonastur, Marcel Alexandre, afirma que a chegada dos cruzeiros amplia a visibilidade do destino e reforça o trabalho do governo para fortalecer o turismo.

“O estado tem atuado para garantir estrutura e boas condições de recepção. A temporada movimenta a economia local, impulsiona serviços e valoriza as comunidades, além de mostrar ao mundo a beleza do Amazonas.”

Temporada 2024/2025

Na temporada 2024/2025 de cruzeiros marítimos o balanço foi:

60% dos visitantes internacionais vieram dos Estados Unidos;

21% do Reino Unido;

10% do Canadá;

3% da Austrália;

1,2% da Alemanha.

Índice de satisfação

O índice de satisfação dos turistas chegou a 89,91. A avaliação tem como base itens de infraestrutura, serviços e atrativos disponíveis aos visitantes. Os atrativos naturais foram o destaque, com 99,13% de aprovação. Muitos turistas apontaram o contato com a natureza como principal motivo da viagem, com ênfase em passeios de contemplação, trilhas, observação da fauna e da flora e atividades nos rios. A experiência de conexão com a floresta e com as águas do estado foi citada como um diferencial que reforça a imagem do Amazonas como destino turístico.

amazonianarede

Por g1 AM