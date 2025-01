Temporada de Cruzeiro: primeiro navio do ano chega ao AM com 1,2 mil turistas

O navio Sirena traz 1,2 mil cruzeiristas, dando continuidade na temporada de cruzeiros 2024/202

Manaus – Neste sábado (11), o primeiro cruzeiro de 2025 atracou no Porto de Manaus. O navio, que transporta 1,2 mil cruzeiristas, sendo 800 passageiros e 400 tripulantes, dá continuidade à temporada de cruzeiros 2024/2025 no estado.

Este é o terceiro navio a atracar na capital amazonense nesta temporada, que prevê a chegada de 15 navios até o final de maio. Ainda em janeiro, estão previstas as chegadas do Viking Sea (13), do MS Insignia (16) e Aurora (28).

Sobre o impacto da temporada para o estado, a diretora de marketing da Empresa Estadual de Turismo (Amazonastur), Ana Claudia Rego, detalha como a movimentação gerada pelos turistas é estratégica para a economia regional e ressalta a importância de um receptivo qualificado.

“Esperamos injetar na economia um valor bem significativo, porque o turista vem aí para fazer passeios turísticos, ele vem aí para conhecer restaurantes, bares. Então realmente movimenta toda a nossa economia. O trade local também está presente ali, fazendo todo aquele trabalho, dando aquelas informações necessárias.”, disse a diretora.

De acordo com os dados da Amazonastur, a temporada deve receber aproximadamente 19 mil turistas, reforçando o estado como um destino turístico internacional e movimentando a economia local.

Em sua temporada no Amazonas, o navio de origem das Ilhas Marshall, já passou por Parintins (distante 369 quilômetros de Manaus), onde fez uma parada na Serra da Valéria.

Os cruzeiristas Jan Dalcorso e seu esposo, Van Stuck, vindos da Flórida, Estados Unidos, ficaram impressionados com a grandeza do Rio Amazonas e a experiência na comunidade Serra da Valéria.

“Só de ver o Rio Amazonas já foi muito bom. Eu não tinha ideia de todos os afluentes, e eles são grandes, mesmo que no mapa pareçam pequenos. E isso foi uma verdadeira revelação. Também paramos na Boca da Valéria e fizemos um pequeno passeio de barco. Tudo é novo para nós,” disse a turista entusiasmada.

Pesquisa de satisfação e receptivo

Durante o receptivo do navio, a equipe da Amazonastur realizou a entrega de mapas com informações turísticas e realizou pesquisas de satisfação com os passageiros e tripulantes.

Os dados coletados com a aplicação da pesquisa são essenciais para identificar o perfil de passageiros, como idade média, nacionalidade, atividades turísticas realizadas, como também avaliação de cada turista em relação a experiência turística no estado.

De acordo com as pesquisas realizadas na temporada de cruzeiros 2023/2024, a hospitalidade amazonense, os atrativos naturais e os serviços prestados por guias de turismo estiveram entre os itens mais bem avaliados.

amazonianarede

Com informações da Assessoria Portal d24am