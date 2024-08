Teatro Amazonas tem abertura inédita do 26º Festival de Cirandas de Manacapuru

Pela primeira vez as cirandas Guerreiros Mura, Flor Matizada e Tradicional fazem festa de lançamento de festival no teatro

Manaus – Em uma noite histórica, o palco do Teatro Amazonas abriu espaço, nesta sexta-feira (02), para o lançamento do 26º Festival de Cirandas de Manacapuru. Em um show inédito de lançamento, as cirandas Tradicional, Flor Matizada e Guerreiros Mura ocuparam o palco do teatro, trazendo o folclore manacapuruense à capital.

O 26º Festival de Cirandas de Manacapuru (distante 68 quilômetros de Manaus) será realizado nos dias 30 e 31 de agosto e 1º de setembro, no Parque do Ingá, conhecido como ‘Cirandódromo’.

Para um público que lotou o teatro, muitos vindos de Manacapuru e tendo sua primeira experiência no principal símbolo da cultura amazonense, as cirandas Guerreiros Mura, Flor Matizada e Tradicional apresentaram no palco uma pequena mostra do que levam ao cirandódromo de Manacapuru.

O secretário executivo de Cultura e Economia Criativa, Cândido Jeremias, destacou a relevância de ter as três cirandas manacapuruenses no palco do Teatro Amazonas. “O governo do Estado do Amazonas preparou uma vasta programação, iniciando hoje aqui no Teatro Amazonas, no palco do principal cartão postal da nossa cidade, o lançamento do Festival de Cirandas de Manacapuru, em sua 26ª edição, tem um início especial”, pontuou o secretário.

O presidente da ciranda Guerreiros Mura, primeira a se apresentar na noite memorável, Renato Conde Teles, disse estar realizando um sonho de mais de 30 anos. “Esperávamos um dia chegar aqui. E na condição hoje, de um grande evento, a gente vem satisfatoriamente agradecer as pessoas que nos trouxeram aqui, o Governo do Estado, a Secretaria de Cultura. Nosso festival é bonito e esse ano vai ser melhor e vamos estar preparados para fazer um grande evento para mostrar a nossa força, a nossa inteligência, o nosso trabalho lá em Manacapuru”, declarou.

A segunda ciranda a mostrar sua força no palco do Teatro Amazonas foi a Flor Matizada. Seu presidente, Alexandre Queiroz, também disse estar realizando um sonho. “A gente tinha um sonho de chegar aqui e só tem a agradecer ao nosso governador Wilson Lima e ao nosso secretário de Cultura, Marcos Apolo. É uma emoção muito grande e a gente vai recompensar essa credibilidade de nos trazer para o Teatro Amazonas”, afirmou.

Dentre os estreantes no Teatro Amazonas, estava Magal Pinheiro, presidente da ciranda Tradicional, última ciranda a se apresentar na noite. “É a primeira vez que eu estou pisando no Teatro Amazonas. Não só eu, mas muitos dos meus cirandeiros, da minha coordenação, da minha diretoria. Então é uma realização de sonho. Eu não esperava, mas com a bênção de Deus, hoje as cirandas estão se apresentando aqui e a Ciranda Tradicional é muito grata de hoje estar participando dessa apresentação”, disse o presidente.

A manacapuruense Roberta Costa veio a Manaus exclusivamente para assistir ao espetáculo histórico no Teatro Amazonas e torcer por sua ciranda Flor Matizada. “Eu acho ótimo porque nossa ciranda, que não tinha muito reconhecimento e nem valorização, hoje em dia ela está aqui se apresentando no Teatro Amazonas”, comemorou.

Cirandeira bela da Guerreiros Mura há três anos, Alciele Rodrigues se disse emocionada por estar pisando pela primeira vez no Teatro Amazonas e se apresentando no palco. “É muita emoção. É a primeira vez que eu entro aqui, então é uma grande honra para mim poder dançar na ciranda e poder dançar no Teatro Amazonas”, revelou.

amazonianarede

Assessoria Portal d24am