TCE-AM terá programação especial para comemoração de 71 anos de fundação

Para comemorar 71 anos de criação, na próxima quinta-feira (14), o Tribunal de Contas do Amazonas prepara uma semana especial com uma programação vasta com homenagens e inaugurações com a presença de servidores e poucas autoridades, devido aos protocolos de segurança por conta da pandemia.

“É sempre um motivo de grande felicidade para todos nós comemorarmos mais um ano de funcionamento do nosso Tribunal de Contas. São meses trabalhando com afinco na fiscalização e preservação do dinheiro público, visando sempre o melhor para sociedade amazonense. Agradeço desde já a todos os nossos servidores, que foram e são fundamentais para que nossas atividades sigam, mesmo em meio aos tempos difíceis que vivemos atualmente”, destacou o presidente do TCE, conselheiro Mario de Mello.

As atividades festivas, todas transmitidas pelas redes sociais do TCE, terão início na quarta-feira (13), quando uma sessão especial homenageará, no auditório do TCE, o conselheiro aposentado Josué Filho, que dedicou 12 anos à Corte de Contas amazonense. Também durante o evento, diversos servidores que prestaram relevantes serviços ao Tribunal serão agraciados com a entrega do Diploma do Mérito Funcional.

Já na quinta-feira (14), dia do aniversário do TCE, após bênção feita por um padre e um pastor, no auditório, familiares de cinco conselheiros do Tribunal já falecidos receberão, como homenagem, a entrega de um exemplar do ‘Projeto Memória’, que resgata a história de ex-presidentes que administraram a Corte de Contas. A entrega será feita pelo presidente do TCE, conselheiro Mario de Mello.

A manhã do aniversário também será marcada pela inauguração de um mural em grafite, com motivos amazônicos e de 46 metros de comprimento, idealizado pelos artistas amazonenses João Bosco e Ricolla. A parede fica no corredor térreo do prédio principal do Tribunal. Também será inaugurado os estúdios de Rádio e de TV Conselheiro João dos Santos Braga, na Diretoria de Comunicação (Dicom), além da inauguração da sala de convivência conselheiro José Ribeiro.

Já na parte da tarde será feito o lançamento do ‘Projeto Casa TCE-AM Século 22’, no Centro de Manaus, onde um dia funcionou a segunda sede da Corte de Contas. Após a assinatura de parceria público-privada envolvendo o TCE-AM e a Prefeitura de Manaus, o complexo passará por uma restauração e, a partir de 2022, funcionará como um museu virtual para eternizar os métodos e as práticas realizadas pelos servidores e conselheiros do TCE no século atual.

Os eventos terão fim na sexta-feira (15), no auditório do TCE, com palestra da médica cardiologista Ludhmila Abrahão Hajjar. O evento antecederá a entrega a personalidades do ‘Colar do Mérito de Contas, a mais alta condecoração concedida pela Corte de Contas amazonense às pessoas que se destacaram ou se destacam por serviços relevantes prestados à sociedade do Amazonas.

As transmissões das solenidades serão feitas por meio dos perfis oficiais do TCE-AM no Youtube, Facebook, Instagram e por meio da Web Rádio Falando de Contas, no portal do Tribunal de Contas.

amazonianarede

TCEAM