Cuidar da Amazônia é cuidar do seu povo

Por Yara Amazônia Lins, Presidente do Tribunal de Contas do Amazonas

Nestes dias, os olhos do mundo se voltam novamente para Parintins. No coração do Amazonas, entre sons, cores, crenças e disputas poéticas, acontece uma das mais belas celebrações da cultura brasileira: o Festival Folclórico de Parintins.

O Festival é o reflexo visível da alma amazônica. Ele resgata raízes, reafirma os valores das populações originárias e ribeirinhas, e transforma a floresta em vitrine planetária. Sua sedução estética não mascara sua potência política: é um chamado à valorização da Amazônia e de seu povo como parte de um mesmo ecossistema cultural e ambiental.

A responsabilidade das instituições públicas se torna ainda mais evidente. Cuidar da Amazônia é, antes de tudo, cuidar da sua gente — garantindo bem-estar, segurança, lazer e comunhão cidadã. E quem tem como missão o zelo pela aplicação dos recursos públicos não pode se furtar desse dever.

O Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) está em Parintins desde o dia 21 de junho, realizando ações de conscientização ambiental em parceria com instituições públicas e a sociedade civil. A presença do TCE não se limita à fiscalização: ela é também educativa, preventiva, dialógica.

A escuta é parte essencial do cuidado. A parceria com escolas públicas de Parintins nos enche de esperança. Unindo forças com a Seduc, Semed e Semmas, levamos educação ambiental para dentro das salas de aula, apoiando o trabalho de professores e gestores escolares que entendem que mudar a cultura ambiental de uma região começa com as crianças e os jovens.

Nosso compromisso ético é simples, mas essencial: quem cuida das contas, cuida das pessoas. Avaliar com rigor técnico os gastos públicos é também assegurar que esses recursos estejam sendo aplicados para garantir dignidade, saúde, cidadania e inclusão.

O cuidado ambiental não é um luxo, é uma urgência. É uma prioridade humana, que deve atravessar todas as esferas de gestão pública. E quando esse cuidado se realiza em sintonia com a beleza de um festival que revela ao mundo a inteligência simbólica da Amazônia, ele se reveste de ainda mais sentido.

Parintins nos lembra que a festa é também uma forma de resistência. E resistir, na Amazônia, é sobreviver com alegria, é defender a floresta em pé com justiça social, é somar esforços entre instituições para garantir que o amanhã — mais sustentável e mais justo — seja um direito de todos.

Yara Amazônia Lins

Conselheira-Presidente do Tribunal de Contas do Amazonas

