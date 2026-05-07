Projeto da Ouvidoria da Mulher do TCE-AM promove diálogos sobre cidadania com crianças e adolescentes

A Ouvidoria da Mulher do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) deu início, nesta quarta-feira (6), ao projeto “Cunhantãs e Curumins da Igualdade”, iniciativa voltada à conscientização de crianças e adolescentes sobre igualdade de gênero, cidadania e cultura de paz no ambiente escolar.

A primeira ação ocorreu na escola estadual Samuel Benchimol, em parceria com o Núcleo de Integração Socioeducacional (Nise), da Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar (Seduc), reunindo estudantes do 1º ao 9º ano em uma programação educativa e interativa.

Anunciado durante a celebração dos dois anos da Ouvidoria da Mulher do TCE-AM, o projeto começou a ser colocado em prática com atividades preventivas voltadas à formação de jovens multiplicadores e ao fortalecimento do diálogo entre escola, famílias e comunidade.

Criada em 2024 por iniciativa da conselheira-presidente do TCE-AM, Yara Amazônia Lins, a Ouvidoria da Mulher vem ampliando sua atuação com ações de orientação, acolhimento e prevenção à violência.

“Acreditamos que a informação e o diálogo são ferramentas importantes para construir ambientes mais seguros e respeitosos. Esse projeto aproxima o Tribunal da sociedade e reforça nosso compromisso com a proteção das crianças, adolescentes e famílias amazonenses”, destacou a conselheira-presidente.

A atividade foi conduzida pela diretora da Ouvidoria da Mulher, Ana Paula Machado, ao lado de uma psicóloga e uma assistente social do Tribunal de Contas do Amazonas.

Segundo Ana Paula, o projeto foi pensado para alcançar escolas em áreas que necessitam de maior apoio social, envolvendo não apenas os alunos, mas também toda a comunidade escolar.

“Não é só cuidar do aluno. É um tripé: escola, aluno e família. Onde as famílias precisam de mais ajuda é onde a gente vai atuar”, afirmou.

Além da palestra sobre violência de gênero, a programação contou com debates sobre bullying, cyberbullying, educação patrimonial e combate à desinformação nas redes sociais.

O projeto “Cunhantãs e Curumins da Igualdade” integra, ao lado do “Camiabas”, o conjunto de iniciativas desenvolvidas pela Ouvidoria da Mulher para ampliar ações de enfrentamento à violência e promoção da cidadania no Amazonas.

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Texto e foto: Adríssia Pinheiro

DICOM TCE-AM