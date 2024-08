TCE-AM sediará Encontro Nacional para debater o enfrentamento à violência contra a mulher

Nos dias 22 e 23 de agosto, o Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), por meio da Escola de Contas Públicas (ECP) e Ouvidoria da Mulher (DIOM), irá sediar o 1º Encontro Nacional Ouvir & Enfrentar – Não se cale, fale! (ENOE) para promover a defesa dos direitos das mulheres. Com início marcado para a partir das 9h da manhã, o evento será realizado no auditório da Corte de Contas.

Em alusão à Lei Maria da Penha, o encontro visa unir ouvidorias públicas e privadas, incluindo as da mulher e de gênero, para enfrentar a violência contra a mulher.

Durante os dois dias, o TCE-AM receberá palestras sobre várias formas de violência contra a mulher, incluindo violência obstétrica, contra menores de 16 anos, e temas como feminicídio, suporte à mulher negra, independência financeira de vítimas e a presença feminina no futebol.

Organizado pela REDEFEM, o evento apresentará também a história da organização e o papel das ouvidorias.

As inscrições estão disponíveis no site da ECP. O ENOE terá carga horária de 13 horas e certificação pela ECP.

O Encontro conta com o apoio de instituições como TRT 11, TRE-AM, TJAM, OAB/AM, CRC-AM, Power Sign e Instituto Natura do Brasil.

Sobre a abertura do ENOE

A abertura será nesta quarta-feira (21), às 19h, no Centro de Convenções do Amazonas – Vasco Vasques, com a presidente do TCE-AM, conselheira Yara Amazônia Lins, e autoridades do Judiciário, autarquias, setor privado, além de desembargadores, ouvidores, servidores e alunos.

A palestra magna será da professora Silvia Pimentel, vencedora do prêmio Jabuti Acadêmico de 2024, reconhecida por suas contribuições aos Direitos Humanos e à igualdade de gênero.

A abertura incluirá a iluminação em lilás de pontos turísticos de Manaus e do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, simbolizando o combate à violência doméstica.

amazonianarede

Texto: Giovanna Félix