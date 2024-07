TCE-AM sedia competição internacional de Direito a partir desta quarta-feira (10)

O Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) será palco de uma das principais competições de Direito do mundo. A International Negotiation Competition (INC) reunirá estudantes de mais de trinta países para uma competição de negociação com meta na solução de conflitos.

É a primeira vez que a competição, criada em 1998, será na América Latina. O palco escolhido foi a Corte de Contas amazonense, devido a estrutura e representatividade na região Amazônica. A edição terá enfoque nas temáticas das mudanças climáticas e desastres ambientais, geopolítica, desafios econômicos, cibersegurança e tecnologia e direitos humanos.

“A escolha da Corte de Contas do Amazonas como sede de um dos mais importantes eventos de negociação do mundo evidencia o nosso prestígio a nível global. A relevância do evento é ainda maior por abordar temáticas ambientais, nas quais temos grande interesse em participar ativamente das discussões”, afirmou a presidente da Corte de Contas, conselheira Yara Amazônia Lins.

“Para a Escola de Contas e o Tribunal de Contas, este evento é um grande feito, já que teremos aqui diversas universidades do mundo todo, numa competição internacional, em um sistema endossado pela Universidade de Harvard e que, por isso, atrai muitas pessoas de fora. Além disso, esses alunos, no futuro, levarão o que o Tribunal faz para suas universidades, permitindo que enxerguem o nosso trabalho. Ficamos muito honrados também pois alguns dos temas que os alunos vão discutir foram sugestões nossas”, declarou o coordenador da ECP, conselheiro Júlio Pinheiro.

Sobre a competição

A International Negotiation Competition (INC) teve origem nos Estados Unidos, e tem por objetivo capacitar profissionais e líderes para a resolução de conflitos, provocando maior celeridade ao processo judiciário ao evitar o litígio como solução única.

A edição de 2024, primeira realizada na América Latina, trará equipes da Austrália, Canadá, Inglaterra, Índia, Indonésia, Itália, Irlanda, Japão, Nova Zelândia, Irlanda do Norte, Escócia, Singapura, Estados Unidos e País de Gales. O Brasil será representado por estudantes de Direito da Universidade de São Paulo (USP).

“O palco da competição foi estrategicamente escolhido, pois a Amazônia desperta debates com relação ao futuro sustentável do planeta e serão necessárias negociações futuras acerca deste ponto. Os jovens que participarão da competição são os futuros líderes que, provavelmente, estarão envolvidos nas decisões e nas resoluções dos desafios globais, portanto, é fundamental a iniciativa da INC em aproximá-los destes temas”, afirmou o representante da INC na América Latina, Henri Krause.

Cronograma da edição

A abertura do evento será nesta quarta-feira (10), às 14h, com palestra do presidente da INC, Larry Teply. O encontro será transmitido ao vivo pelo canal do TCE-AM no YouTube, em português.

Na quinta-feira (11) pela manhã iniciam-se as rodadas de negociação entre os estudantes, que durarão até domingo. Após esta etapa, os participantes serão premiados conforme avaliação dos jurados.

Com informações da INC

amazonianarede