TCE-AM reforça apoio pedagógico para melhoria de transparência na administração pública

Com foco na transparência e na boa gestão pública, o Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), por meio de sua Escola de Contas Públicas (ECP), oferece suporte técnico e pedagógico para qualificar gestores e melhorar a administração pública no estado.

Esse esforço pedagógico foi reconhecido na manhã desta segunda-feira (9), quando sete instituições públicas do Amazonas foram premiadas no Programa Nacional de Transparência Pública (PNTP), promovido pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas (Atricon), em cerimônia no auditório do TCE-AM.

Seis órgãos receberam o Selo Diamante, o maior nível de reconhecimento por boas práticas de transparência: Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), Governo do Amazonas, Ministério Público do Estado do Amazonas (MP-AM), Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), Defensoria Pública do Estado (DPE-AM) e Câmara Municipal de Parintins. O Selo Ouro foi concedido à Prefeitura de Manaus, reconhecida pela evolução em seus índices de transparência.

A conselheira-presidente do TCE-AM, Yara Amazônia Lins, destacou a missão orientadora da ECP. “A transparência não é apenas uma obrigação legal, mas um compromisso ético e social. O Tribunal está à disposição para prestar orientação técnica, promovendo capacitações e oferecendo suporte contínuo para que todos os jurisdicionados aprimorem seus processos de gestão e prestação de contas”, afirmou.

A abordagem pedagógica visa disseminar boas práticas, corrigir falhas administrativas e promover a melhoria contínua na gestão pública. A ECP oferece cursos, workshops e consultorias técnicas que abrangem desde a gestão financeira até a implementação de políticas públicas, sempre adaptados às necessidades dos órgãos públicos.

O conselheiro-coordenador da ECP, Júlio Pinheiro, destacou a importância das ações pedagógicas para que mais instituições possam ser reconhecidas futuramente. “Nosso papel é capacitar gestores e servidores para que conheçam e apliquem os princípios constitucionais da gestão fiscal responsável. Quanto mais preparados estiverem, mais aptos estarão para atingir o padrão de excelência exigido pelas avaliações nacionais de transparência”, explicou.

Ele também ressaltou que a ECP já projeta para 2025 uma expansão de suas atividades pedagógicas, com novas parcerias acadêmicas e o uso de tecnologias de ensino à distância. “Nosso objetivo é democratizar o acesso à informação e ao conhecimento técnico, alcançando todos os cantos do estado. Isso permite que mais órgãos públicos possam se qualificar e melhorar sua prestação de contas”, completou.

Com essa abordagem pedagógica, o TCE-AM reafirma seu compromisso de promover uma gestão pública mais eficiente, ética e transparente, ajudando cada vez mais instituições a alcançarem os mais altos padrões de excelência administrativa e reconhecimento público.

Contato

Para mais informações sobre cursos e capacitações oferecidos pela Escola de Contas Públicas (ECP) do TCE-AM, os interessados podem acessar o site oficial ecpvirtual.tce.am.gov.br, entrar em contato pelo WhatsApp (92) 8855-2281, pelo e-mail [email protected] ou acompanhar as novidades nas redes sociais, como o Instagram @ecpamazonas. Para receber notícias e comunicados oficiais do TCE-AM, também está disponível o canal de transmissão via WhatsApp pelo número (92) 99220-5044.

amazonianarede

Texto: Pedro Sousa