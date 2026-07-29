TCE-AM recebe visita da Suframa e avança no credenciamento de projetos de inovação e inteligência artificial

Com o objetivo de apresentar as iniciativas de inovação e inteligência artificial desenvolvidas pelo Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) e fortalecer a parceria institucional com a Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa), a conselheira-presidente do Tribunal, Yara Amazônia Lins recebeu, nesta quarta-feira (29), o superintendente da Suframa, Leopoldo Montenegro e o superintendente-adjunto de Desenvolvimento e Inovação Tecnológica, Waldenir Vieira.

O encontro também integrou as etapas do processo de credenciamento do Instituto de Ciências, Estudos Avançados e Sustentabilidade (ICEAS) do TCE-AM junto ao Comitê das Atividades de Pesquisa e Desenvolvimento na Amazônia (Capda), processo acompanhado pelo chefe do Instituto, Aristóteles Gustavo de Almeida Neto.

Durante a visita, os representantes conheceram projetos como o AMAZON.IA e o EmCampo, desenvolvidos para ampliar a eficiência das atividades de controle externo por meio da inteligência artificial, além do laboratório de inovação, do data center e da equipe técnica do Tribunal.

“Receber a equipe da Suframa reforça o compromisso do Tribunal com a inovação e amplia as possibilidades de cooperação para o desenvolvimento de pesquisas e tecnologias que contribuam para uma gestão pública cada vez mais eficiente e em benefício da sociedade amazonense”, afirmou a presidente do TCE-AM, conselheira Yara Lins.

Segundo Aristóteles Neto, a visita técnica representa uma etapa importante para o processo de credenciamento do ICEAS junto ao Capda.

“Apresentamos a estrutura do Instituto, o laboratório de inovação, o data center e as soluções de inteligência artificial já implementadas pelo Tribunal para aumentar a eficiência e a produtividade do trabalho. Essas informações servirão de base para o parecer técnico que será encaminhado ao Capda”, explicou.

Com o credenciamento, o ICEAS poderá integrar a rede de instituições habilitadas a acessar recursos da Lei de Informática para projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação (PD&I), ampliando parcerias com universidades, instituições científicas e tecnológicas, fundações e empresas. Durante a agenda, a Suframa também destacou o crescimento do número de instituições credenciadas pelo Capda nos últimos anos, fortalecendo o ecossistema de inovação na Amazônia.

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Texto: Pedro Sousa

DICOM TCE-AM