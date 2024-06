TCE-AM realiza seminário nesta sexta-feira (7) para comemorar semana do meio ambiente

O Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), por meio da Escola de Contas Públicas (ECP), reunirá nomes importantes da área ambiental em comemoração à semana do meio ambiente.

O evento será realizado nesta sexta-feira (7), às 9h, no auditório da Corte de Contas.

Com a temática ‘Valores, Justiça e Meio Ambiente: O papel dos órgãos de controle na gestão pública’, o seminário é parte das atividades da semana alusiva ao Dia do Meio Ambiente, comemorado nesta quarta-feira (5).

A abertura do evento será realizada pela presidente do TCE-AM, conselheira Yara Amazônia Lins, e pelo coordenador-geral da ECP, conselheiro Júlio Pinheiro.

“O auditório desta Corte será palco de importantes palestras que abordarão temas atuais relacionados ao meio ambiente e o papel dos órgãos de controle. A realização desse evento é mais uma ferramenta para mobilizar a sociedade a partir da importância da sustentabilidade”, destacou a conselheira-presidente do TCE-AM, Yara Amazônia Lins, ao convidar membros, servidores do Tribunal, e sociedade civil para participarem do evento.

Programação

O evento acontece das 9h às 12h, e contará com palestras do procurador-geral da República, Paulo Gonet Branco; do embaixador extraordinário para a mudança do clima, Luiz Alberto Figueiredo; e do consultor ambiental, Fábio Feldmann.

As inscrições podem ser realizadas no site https://ecpvirtual.tce.am.gov.br/ead/. Participantes inscritos receberão certificado com carga horária de 4h, emitido pela Escola de Contas Públicas do TCE-AM. O credenciamento inicia às 8h30, no 2º andar da Corte de Contas.

amazonianarede

Texto: Lucas Silva