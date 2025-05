TCE-AM realiza ação interna com servidores como primeira etapa do Corregedoria Day

Em preparação para o Corregedoria Day, evento nacional promovido pelo Instituto Rui Barbosa (IRB) e pelas corregedorias de todos os Tribunais de Contas do país, o Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) realizou, na manhã desta terça-feira (6), uma ação de sensibilização sobre saúde mental nos setores da Corte de Contas amazonense.

A atividade marcou a primeira etapa da programação do evento, que acontece oficialmente nesta quarta-feira (7), a partir das 9h, no auditório da sede do Tribunal.

Com o tema “Ambientes Institucionais e Saúde Mental: Caminhos para o Cuidado”, a edição deste ano do Corregedoria Day tem como foco a prevenção, o cuidado e a valorização da saúde mental no ambiente de trabalho. Durante a ação, servidores da Corregedoria visitaram salas e departamentos entregando panfletos informativos com sinais de alerta,

principais desafios e o papel das instituições na promoção do bem-estar psicológico.

O corregedor do TCE-AM, conselheiro Josué Cláudio Neto, ressaltou o papel da Corregedoria como promotora de ações preventivas no contexto institucional.

“É nosso dever como instituição criar espaços de escuta e cuidado, e também promover atitudes que ajudem a transformar o ambiente de trabalho em um espaço mais saudável. Essa ação de hoje reforça nosso compromisso com o bem-estar dos servidores, não apenas do Tribunal, mas de todo o serviço público”, destacou.

A chefe de gabinete da Corregedoria, Karina Lago Coimbra Brilhante, destacou que o objetivo é preparar o ambiente para o debate que será aprofundado no evento.

“A ação de hoje é uma forma de nos aproximarmos dos servidores e reforçar a importância do cuidado com a saúde mental no ambiente de trabalho. Mais do que divulgar o evento de amanhã, queremos despertar a reflexão e incentivar uma cultura institucional mais empática, onde o bem-estar emocional seja uma prioridade”, afirmou Karina.

O Corregedoria Day no TCE-AM acontece nesta quarta-feira (7), com palestras, mesa-redonda e uma exposição de boas práticas voltadas à promoção da saúde mental. O evento é aberto ao público e tem certificação de 6 horas pela Escola de Contas Públicas. A programação completa e o link para inscrição estão disponíveis em ecpvirtual.tce.am.gov.br.

amazonianarede

Texto: Pedro Sousa