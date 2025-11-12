TCE-AM promove roda de conversa sobre perspectiva racial nas esferas pública e privada

Em alusão ao Dia da Consciência Negra, celebrado no dia 20 de novembro, a Comissão de Assessoramento Permanente Antirracista do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) promoverá, por meio da Escola de Contas Públicas (ECP), a roda de conversa “Perspectiva racial nas esferas pública e privada: construindo instituições antirracistas”.

Aberto ao público, o evento será online, no dia 19 de novembro, às 9h. As inscrições podem ser realizadas no site da ECP, por meio do link: https://ecpvirtual.tce.am.gov.br/enrol/index.php?id=4006.

Com mediação de André Mendonça e Karolline Porto, membra da Comissão Antirracista do TCE-AM, a discussão reunirá profissionais que atuam e pesquisam temas ligados à justiça racial: Nathalia Mariel, procuradora da República e doutora em Direitos Humanos; Igo Zany, juiz do Trabalho e doutorando em Direito; e Venandra Murici, pesquisadora da temática Justiça Racial e Acesso à Pós-Graduação.

A conselheira-presidente Yara Amazônia Lins destacou que “a promoção da igualdade e do respeito à diversidade faz parte do compromisso permanente do Tribunal de Contas do Amazonas, como um dever de fortalecer políticas internas que traduzam essa iniciativa em ações concretas.”

Para Karolline Porto, “a criação da comissão para viabilizar e reafirmar o compromisso da Corte nas questões de equidade se mostra como um passo de extrema relevância no enfrentamento ao racismo, que requer políticas permanentes com formação, prevenção e responsabilização.”

Com esse propósito, o TCE-AM vem consolidando uma cultura institucional baseada em valores de equidade e respeito. Por meio de ações pedagógicas voltadas à formação de servidores, jurisdicionados e sociedade civil, reforça seu papel educativo e o compromisso de promover uma administração pública mais justa e inclusiva.

amazonianarede

Texto: Adríssia Pinheiro

DICOM TCE-AM