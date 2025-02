TCE-AM lidera pela segunda vez ranking nacional de interações nas redes sociais entre tribunais estaduais

O Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) alcançou destaque nacional no cenário digital. De acordo com um levantamento divulgado nesta sexta-feira (7) pela plataforma de inteligência e benchmarking SocialMediaGov, o TCE-AM ficou em primeiro lugar entre os Tribunais de Contas estaduais com maior número de interações nas redes sociais em 2024.

É a segunda vez que a Corte de Contas do Amazonas aparece em primeiro lugar entre os tribunais estaduais. Quando incluído o Tribunal de Contas da União (TCU), o TCE-AM ocupa a segunda posição no ranking.

A análise considerou o desempenho em cinco plataformas: Instagram, Facebook, TikTok, YouTube e X (antigo Twitter). O levantamento avaliou curtidas, comentários, compartilhamentos e outras formas de engajamento do público com as publicações do tribunal.

Para a diretora de Comunicação Social do TCE-AM, Mariana Sodré, o resultado é reflexo do esforço contínuo da equipe em produzir conteúdos de qualidade e de interesse público. “Estar entre instituições como o Tribunal de Contas da União (TCU), o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e até o Supremo Tribunal Federal (STF) demonstra o empenho da nossa equipe em aproximar o trabalho da Corte de Contas do cidadão. O Amazonas está conseguindo estar entre os melhores do país, e isso é motivo de muito orgulho”, destacou.

Mariana também reforçou que a estratégia de humanização e transparência nas redes sociais segue diretrizes da presidente do TCE-AM, conselheira Yara Amazônia Lins. “A aproximação do TCE-AM com o cidadão e a máxima transparência em nossas atividades são metas estabelecidas pela conselheira Yara Amazônia Lins. Este reconhecimento confirma que estamos no caminho certo, fortalecendo a comunicação pública e institucional”, completou.

A diretora adjunta de Comunicação, Dhyene Brissow, destacou o trabalho desenvolvido ao longo do ano para ampliar a conexão com o público, especialmente os mais jovens. “O ano de 2024 foi de muito trabalho para alcançar esses resultados. Receber esse destaque é a prova de que o projeto está funcionando. Ser o primeiro Tribunal de Contas estadual neste levantamento nos motiva ainda mais a continuar produzindo conteúdos que dialoguem com a sociedade”, afirmou.

Dhyene também ressaltou que o reconhecimento reflete o compromisso do TCE-AM em modernizar sua comunicação. “Humanizar a imagem do TCE e aproximar o cidadão do trabalho que é desenvolvido aqui sempre foi o nosso objetivo. Esse resultado é um sinal claro de que estamos atingindo a meta, dentro de tudo que foi estabelecido pela presidente Yara Amazônia Lins”, concluiu.

Texto: Flávia Rezende