TCE-AM lança Revista Científica 2025 e premia autores de artigos técnicos

Com a participação de autores de diferentes estados do país, o Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) lançou, nesta quarta-feira (5), o primeiro volume da Revista Científica do TCE-AM 2025. A programação, que integra as comemorações pelos 75 anos da instituição, reuniu conselheiros, membros do Ministério Público de Contas, servidores, pesquisadores e gestores públicos.

O evento, realizado no auditório da Corte, marcou mais um passo na consolidação da Revista como referência no meio acadêmico e do Tribunal como instituição voltada à produção e difusão do conhecimento técnico e científico aplicado ao controle externo.

Durante o lançamento, a conselheira-presidente Yara Amazônia Lins destacou que a publicação representa o compromisso do Tribunal com a transparência, a eficiência e a produção de conhecimento voltado ao interesse público.

“A revista científica do Tribunal de Contas do Amazonas se apresenta como um repositório de ideias, experiências e pesquisas, servindo não apenas aos conselheiros, auditores e gestores, mas, sobretudo, aos cidadãos, principais destinatários do serviço prestado pelo Estado. Mais do que uma simples publicação, ela revela o compromisso com a inovação, com a excelência e com a produção científica, aproximando o pensamento técnico das demandas da sociedade civil e fortalecendo as práticas de governança e fiscalização”, afirmou Yara Lins.

Alcance nacional

Responsável pela coordenação da revista, o vice-presidente Fabian Barbosa destacou o crescimento da publicação e o reconhecimento nacional que o TCE-AM vem alcançando como difusor do conhecimento técnico e científico entre os tribunais de contas.

“Este volume, o primeiro de 2025, reúne 12 obras selecionadas entre 38 artigos submetidos por autores de diversos tribunais de contas e instituições do país, entre membros do Ministério Público, auditores e conselheiros de outros tribunais de contas, analisados sob metodologia double-blind review, com bastante rigor acadêmico. Esse resultado demonstra que o TCE-AM está galgando espaço entre os grandes repositórios científicos do Brasil, assumindo papel relevante na reflexão sobre o controle externo e sobre a atuação das cortes de contas”, destacou o conselheiro.

Fabian também agradeceu à equipe da Comissão da Revista e ressaltou o caráter educativo de sua trajetória profissional. “Converter a revista do Tribunal em um manancial de conhecimento e pesquisa foi uma decisão natural, porque é parte da minha essência e da minha crença na educação como instrumento de transformação”, completou.

Palestra e premiação dos melhores artigos

A programação contou ainda com palestra do procurador-geral do Ministério Público de Contas da Paraíba, dr. Marcílio Toscano França Filho, que abordou o tema “O Patrimônio Histórico como Patrimônio Público: Tribunais de Contas e Meio Ambiente Cultural”. O palestrante destacou a importância das Cortes de Contas na proteção do patrimônio histórico e cultural como dimensão essencial da boa gestão pública. Além disso, no período da tarde, os autores que compõem o primeiro volume da revista farão a apresentação dos seus artigos.

Durante a cerimônia, foram anunciados os vencedores do 2º Concurso de Artigos Científicos do TCE-AM, cujos trabalhos integram a edição impressa da revista. O primeiro lugar ficou com Izaura Rodrigues Nascimento, Carolina Postigo Silva e Hillary Vitória Brasil Gomes, autoras do artigo “Controle Externo e Floresta em Pé: O Tribunal de Contas do Amazonas como Agente Transformador da Sustentabilidade na Amazônia”.

Em segundo lugar, ficaram Flávio Garcia Cabral e Dafne Reichel Cabral, com o trabalho “O Uso da Tecnologia pelos Tribunais de Contas: Perspectivas e Desafios para a Boa Administração Pública”.

Já o terceiro lugar foi conquistado por Danielle Costa de Souza Simas, Lucilene Florêncio Viana e Ricardo Augusto Campolina de Sales, autores do artigo “Tribunais de Contas Inteligentes: Fiscalização Algorítmica e o Uso de TICs na Transformação da Gestão Pública”.

amazonianarede

Texto: Pedro Sousa

DICOM TCE-AM