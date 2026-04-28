TCE-AM implanta ferramenta de IA para agilizar pesquisa de teses e apoiar elaboração de votos e pareceres

Para dar mais agilidade e consistência à elaboração de votos e pareceres, o Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) lançou o “Agente de Pesquisa de Teses”, uma ferramenta de inteligência artificial desenvolvida para auxiliar diretamente o trabalho técnico dos gabinetes da Corte.

A solução, disponibilizada pela Diretoria de Inteligência Artificial (Dinar), permite a localização rápida e estruturada de teses e posicionamentos já adotados por conselheiros, auditores e procuradores, com base em votos e pareceres produzidos nos últimos três anos.

A ferramenta organiza essas informações por gabinete e apresenta a tese identificada com sua fundamentação e acesso ao documento original, garantindo segurança na consulta e possibilidade de validação.

Na prática, o agente funciona como uma base inteligente de conhecimento institucional, capaz de reduzir o tempo de pesquisa e apoiar a elaboração de novas manifestações com maior coerência e alinhamento interno. A iniciativa também contribui para a padronização de entendimentos dentro do Tribunal, ao facilitar o resgate de posicionamentos já consolidados.

Para a conselheira-presidente do TCE-AM, Yara Amazônia Lins, a ferramenta reforça o compromisso da Corte com a modernização dos processos internos. “A iniciativa fortalece a atuação técnica dos gabinetes ao oferecer mais agilidade e segurança na construção de votos e pareceres, além de contribuir para decisões mais consistentes e alinhadas institucionalmente”, afirmou.

De acordo com o diretor de Inteligência Artificial do TCE-AM, Arlesson dos Anjos, a tecnologia foi pensada como um passo estratégico dentro da evolução digital do Tribunal.

“A proposta dessa solução é transformar o conhecimento produzido ao longo dos últimos anos em uma base consultável, organizada e útil para apoiar a elaboração de novos documentos com mais consistência e alinhamento institucional. Esse trabalho é fundamental para viabilizar, com segurança, a geração de minutas mais aderentes possíveis à linha de entendimento de cada conselheiro e procurador”, explicou.

Segundo o secretário de Tecnologia da Informação, Elynder Belarmino, a ferramenta também representa uma etapa preparatória para o uso mais avançado de inteligência artificial na geração assistida de minutas de votos e pareceres, ampliando o potencial de automação com segurança e controle institucional.

O acesso ao sistema é feito por meio da plataforma Amazon.IA, com as mesmas credenciais utilizadas no SPEDE. Após o primeiro acesso, os usuários podem solicitar a liberação do agente correspondente ao seu gabinete.

“A expectativa é que a ferramenta seja incorporada gradualmente à rotina dos gabinetes e que novas soluções baseadas em inteligência artificial sejam implementadas, acompanhadas de capacitações específicas para os servidores”, destacou o secretário Elynder.

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Texto: Pedro Sousa