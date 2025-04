TCE-AM lança curso online sobre Transparência Pública para gestores internos

O Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) anunciou a realização de um curso online voltado aos controladores internos das Unidades Gestoras participantes do Programa Nacional de Transparência Pública (PNTP), referente ao ciclo de 2025. O objetivo principal é capacitar os servidores para garantir maior eficiência e transparência na gestão pública.

A medida foi oficializada nesta quinta-feira (10), após solicitação da Diretoria de Controle Externo de Tecnologia da Informação (DICETI) por meio do Memorando nº 77/2025, encaminhado à Coordenadoria-Geral da Escola de Contas Públicas.

Curso gratuito e com certificação

O curso será oferecido de forma totalmente online e gratuita, através da plataforma da Escola de Contas Públicas (ECP). As inscrições estarão abertas a partir desta sexta-feira, 11 de abril de 2025, com o conteúdo disponível entre 15 de abril e 11 de junho deste ano.

Para receber o certificado de conclusão, os participantes devem obter pelo menos 70% de acertos nas avaliações, que podem ser realizadas até duas vezes por módulo.

O conteúdo será composto por vídeos de introdução, modelo 1 e 2 com conteúdo teórico, prova avaliativa e por fim, vídeo de encerramento. As inscrições serão recebidas pelo site oficial da Escola de Contas Públicas (ECP) disponível no endereço eletrônico https://ecpvirtual.tce.am.gov.br/

Público-alvo

O curso já conta com a participação de diversas Unidades Gestoras, totalizando 133 instituições, incluindo órgãos estaduais como a Assembleia Legislativa do Amazonas (ALEAM), o Ministério Público (MPE-AM), o Tribunal de Justiça (TJAM), além de prefeituras e câmaras municipais de todos os municípios do Amazonas.

amazonianarede

Texto: Maria Karine