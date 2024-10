TCE-AM irá apurar atraso no pagamento de parlamentares da Câmara de Manacapuru

A conselheira-presidente do Tribunal de Contas do Amazonas, Yara Amazônia Lins, admitiu representação na tarde desta segunda-feira (21), para apurar um possível atraso no pagamento de salários dos parlamentares da Câmara Municipal de Manacapuru.

Com a admissão do caso pela presidente da Corte de Contas, o possível atraso será analisado pelo relator das contas da Câmara de Manacapuru, conselheiro Júlio Pinheiro.

O pedido foi interposto ao Tribunal de Contas pelos vereadores de Manacapuru, Paulo Soares Lopes, Gerson D’Angelo Ribeiro Da Silva, Paulo da Silva Teixeira, Wanderley Soares Barroso e Jefferson Batalha do Nascimento, que alegaram o não recebimento dos vencimentos dos meses de agosto e setembro deste ano.

Segundo os vereadores, o presidente da Câmara Municipal, Manuel Benício Brito, não apresentou justificativa válida pelo atraso nos pagamentos, motivo pelo qual solicitaram o bloqueio dos valores correspondentes ao salário de outubro.

O despacho foi publicado no Diário Oficial Eletrônico (DOE) do TCE-AM desta segunda-feira (21), e pode ser acessado, na íntegra, em doe.tce.am.gov.br.

amazonianarede

Texto: Lucas Silva