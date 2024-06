TCE-AM homenageia procurador da República e embaixador com medalha do Mérito de Contas

Em seminário alusivo à semana do meio ambiente, o Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) concedeu a medalha do Mérito de Contas ao procurador-geral da República, Paulo Gonet, e ao embaixador extraordinário para a mudança do clima do Brasil, Luiz Alberto Figueiredo.

As homenagens aconteceram na manhã desta sexta-feira (7), durante evento ocorrido no auditório da Corte de Contas.

“Agradeço imensamente a presença de todos os convidados e palestrantes, em especial às personalidades defensoras do meio ambiente que nos prestigiam hoje. O trabalho incansável é fonte de inspiração e aprendizado para todos nós”, destacou a conselheira-presidente, Yara Amazônia Lins, durante a abertura do evento.

A medalha do Mérito De Contas é concedida a pessoas que tenham desenvolvido trabalhos de relevância em prol da sociedade, em especial pela população do Amazonas.

Sobre os homenageados

Atual embaixador extraordinário para a mudança de clima do Brasil, Luiz Alberto Figueiredo já foi ministro das Relações Exteriores entre 2013 e 2024. O diplomata também já passou por outros cargos importantes nas relações exteriores, como Representante do Brasil nas Nações Unidas, e embaixador nos Estados Unidos, Catar e Portugal.

Também agraciado no evento, Paulo Gonet é membro do Ministério Público Federal desde 1987, e atual procurador-geral da República. O jurista tem grandes contribuições acadêmicas na área do Direito, tendo fundado o Instituto Brasiliense de Direito Público, e ocupando o cargo de diretor-geral da Escola Superior do Ministério Público da União (ESMPU).

Texto: Lucas Silva