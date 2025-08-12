TCE-AM divulga resultado preliminar do Concurso de Artigos Científicos e abre prazo para recursos

O Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) publicou, nesta terça-feira (12), o resultado preliminar das avaliações do II Concurso de Artigos Científicos da Corte, que reúne trabalhos de pesquisadores de diferentes regiões do país. A lista com as notas médias atribuídas a cada artigo, após avaliação, já está disponível no Diário Oficial Eletrônico (DOE), em doe.tce.am.gov.br.

Conforme o novo cronograma definido na 2ª retificação do edital, o prazo para interposição de recursos contra o resultado preliminar será de 13 a 16 de agosto. As respostas da Comissão da Revista serão publicadas no dia 19 de agosto, e o resultado final homologado no dia 20.

O concurso, que encerrou as inscrições em 27 de junho, premiará os três melhores artigos com valores de R$ 5 mil, R$ 3 mil e R$ 2 mil, além de publicar os dez trabalhos mais bem avaliados na revista científica do TCE-AM.

Com abrangência nacional, a iniciativa tem como tema central “O papel do Tribunal de Contas na boa gestão pública” e é voltada a estudantes e profissionais das áreas de Direito, Administração, Economia e Contabilidade. O processo de avaliação segue o modelo de dupla revisão cega, considerando critérios como originalidade, clareza, metodologia e estrutura científica.

Coordenador do concurso e presidente da Comissão da Revista, o vice-presidente do TCE-AM, conselheiro Fabian Barbosa, destacou o cuidado técnico que norteia cada etapa. “O concurso busca estimular a produção científica de excelência e fomentar o debate qualificado sobre a boa gestão pública. Trabalhamos para garantir uma avaliação criteriosa e transparente, valorizando pesquisas que possam contribuir para o aprimoramento do controle externo”, afirmou.

Os autores dos artigos selecionados também serão convidados a apresentar seus trabalhos em evento presencial na sede do Tribunal, em Manaus.

amazonianarede

Texto: Pedro Sousa

DICOM TCE-AM