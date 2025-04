TCE-AM discute Inteligência Artificial com Tribunais de Contas de Pernambuco e Ceará

Com o objetivo de trocar experiências sobre o uso de Inteligência Artificial no controle externo, os Tribunais de Contas do Amazonas (TCE-AM), de Pernambuco (TCE-PE) e do Ceará (TCE-CE) realizaram, na manhã desta terça-feira (1º), uma reunião virtual para debater soluções tecnológicas aplicadas às Cortes de Contas.

O encontro, promovido pela Secretaria de Tecnologia da Informação do TCE-AM, por meio da Diretoria de Inteligência Artificial (Dinar), teve como foco o aprimoramento das ferramentas já implementadas, como o Aurora, do TCE-PE, e o Amazon.IA, do TCE-AM. Representantes das três instituições compartilharam boas práticas e discutiram formas de fortalecer o uso da tecnologia na fiscalização da gestão pública.

Durante a reunião, foi apresentado o projeto piloto Amazon.IA – Assistente Processual, ferramenta integrada ao sistema SPEDE do TCE-AM, que utiliza inteligência artificial para facilitar a interação com processos e a consulta de documentos. A tecnologia visa tornar o acesso às informações mais rápido e eficiente, contribuindo para a modernização dos tribunais.

Além de otimizar a gestão interna, o uso dessas inovações tem o potencial de reduzir a burocracia, acelerar análises e aumentar a precisão na identificação de irregularidades. A troca de experiências entre os tribunais reforça o compromisso com a eficiência e transparência no controle público, beneficiando tanto as instituições quanto a sociedade.

