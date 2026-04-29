TCE-AM deve julgar 60 processos na 12ª sessão do Tribunal Pleno nesta quarta-feira (29)

O Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) deve analisar ao menos 60 processos nesta quarta-feira (29), durante a 12ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno.

Do total, seis processos integram a pauta de adiados. Entre eles, estão dois recursos, duas prestações de contas, um embargo de declaração e uma auditoria de conformidade.

Outros 54 processos compõem a pauta do dia. Nesse conjunto, há 17 recursos e 13 embargos de declaração, além de 11 representações e sete prestações de contas. A pauta inclui ainda duas admissões de pessoal pendentes de concurso público, uma cobrança executiva, uma fiscalização de atos de gestão, uma auditoria de acompanhamento e um processo de acompanhamento.

A sessão será transmitida ao vivo pelas redes sociais da Corte, incluindo os canais oficiais no YouTube e no Facebook.

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